Marcos Echeverría es el delantero apuntado por Temperley para renovar su ataque

La búsqueda de Echeverría no es casual, ya que Temperley ha decidido prescindir de sus dos referentes de área más veteranos de la temporada 2025: Javier Toledo, de 39 años, quien rescindió su contrato, y el histórico Luis "Animal" López, de 38 años, quien no fue incluido en el proyecto futbolístico para este 2026. De concretarse el arribo del atacante de 22 años, el "Gasolero" conformaría una delantera con sangre joven, sumándose al regreso de Facundo Krüger desde Barracas Central y a la proyección del juvenil de la casa, Lucas Gaona. Sin embargo, las gestiones no serán sencillas, ya que Quilmes, rival directo en la Zona B, también ha manifestado un interés firme por el jugador, lo que podría desatar una puja entre las instituciones del sur antes del cierre del mercado.

Para que la operación llegue a buen puerto, Banfield pretende que Marcos Echeverría extienda su vínculo con la institución hasta diciembre de 2027 antes de cederlo nuevamente. El jugador, formado en las divisiones inferiores del albiverde, es considerado una pieza de valor a futuro y el club no quiere perder patrimonio ante una posible explosión futbolística en la categoría de ascenso. Mientras tanto, Nicolás Domingo aguarda por novedades para poder contar con el delantero lo antes posible y así aceitar el funcionamiento ofensivo de un equipo que buscará el protagonismo desde la primera fecha del campeonato, sabiendo que la juventud y la intensidad serán los pilares de su propuesta futbolística.