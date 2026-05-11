Fernando Espinoza participó de una reunión con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina

“Es muy importante reconstruir en toda la Argentina esa red social con nuestras parroquias, con nuestros clubes de barrio, con nuestros templos evangélicos, con nuestros docentes, en definitiva, con toda la comunidad”, explicó Fernando Espinoza.

Luego, el presidente de la FAM aseveró: “Le decimos al presidente Milei, en este momento de terrible emergencia económica y social, que tiene que tener muy claro que, como decía el Papa Francisco, el dinero debe servir, no gobernar. Y es exactamente todo lo contrario a lo que está haciendo el presidente hoy”.

Para finalizar, Fernando Espinoza resaltó: “Los pobres no pueden esperar, decía también nuestro Papa Francisco, es la cultura del encuentro lo único que nos va a salvar”, y concluyó: “Hoy más que nunca, la salida es colectiva. Nadie se salva solo”.

Tras el encuentro con la Conferencia Episcopal Argentina, en La Matanza ya se puso en marcha la conformación de la Mesa de Diálogo que integrarán distintos espacios y actores con profundo compromiso social. En línea con esa agenda, la semana próxima, las intendentas e intendentes bonaerenses se volverán a reunir, esta vez con el Obispo de Quilmes y referente de la Pastoral Social, Carlos Tisera, para avanzar con los encuentros regionales en todo el país.