Lomas Athletic ya conoce a sus rivales de los Play-Offs del Torneo Metropolitano Femenino

Las semifinales se jugarán el sábado 22 de este mes: a las 13.45, el 2º de la fase regular jugará contra el ganador del cruce entre el 3º y 6º, y a las 16.15, el 1º se medirá ante el vencedor del cruce entre el 4º y 5º. La gran final está programada para el sábado 29 de este mes a las 13.45. Es importante señalar que este calendario está sujeto a posibles modificaciones. Actualmente, la tabla de posiciones muestra a Lomas Athletic (49 puntos), seguido por GEBA (47), San Fernando (45), Italiano (44), River Plate (42) y Ciudad (37).

El equipo dirigido por Lucas Vila, a pesar de una derrota reciente ante San Fernando, es el único que ya aseguró su lugar directo en semifinales, pudiendo finalizar la fase regular en el 1º o 2º puesto, dependiendo de los resultados de la última fecha, donde recibirá a Ciudad. En cambio, GEBA, San Fernando e Italiano aún pueden variar sus posiciones. De mantenerse el ranking actual, las "Conejas" se enfrentarían en semifinales al ganador del cruce que protagonizarían Italiano y River Plate.

En la zona baja de la tabla, Ferro Carril Oeste ya perdió la categoría. La lucha por el segundo descenso a Primera B y el puesto de Play-Out (que enfrentará al perdedor con SIC u Olivos) se definirá entre Quilmes, Arquitectura, Banco Nación y San Lorenzo, luego del ascenso de Belgrano Athletic.