Lomas Athletic ya conoce a sus rivales de los Play-Offs del Torneo Metropolitano Femenino

Las Conejas, actuales campeonas, son las únicas con pase directo a semifinales, mientras que GEBA, San Fernando, Italiano, River Plate y Ciudad completan la nómina.
A falta de solo una fecha para la conclusión de la Fase Regular del Torneo Metropolitano Femenino de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires (AHBA), ya se conocen los seis equipos clasificados que competirán por el título, actualmente en manos de Lomas Athletic tras su coronación en 2024. La AHBA anunció el calendario y los horarios de los Play-Offs, que serán transmitidos por Disney + Plan Premium y se disputarán íntegramente en el Parque Olímpico. La acción comienza el sábado 15 de noviembre con los cruces de cuartos de final: a las 13:45 se enfrentarán el 4º y 5º clasificado, seguido a las 16.15 por el duelo entre el 3º y 6º.
Las semifinales se jugarán el sábado 22 de este mes: a las 13.45, el 2º de la fase regular jugará contra el ganador del cruce entre el 3º y 6º, y a las 16.15, el 1º se medirá ante el vencedor del cruce entre el 4º y 5º. La gran final está programada para el sábado 29 de este mes a las 13.45. Es importante señalar que este calendario está sujeto a posibles modificaciones. Actualmente, la tabla de posiciones muestra a Lomas Athletic (49 puntos), seguido por GEBA (47), San Fernando (45), Italiano (44), River Plate (42) y Ciudad (37).
El equipo dirigido por Lucas Vila, a pesar de una derrota reciente ante San Fernando, es el único que ya aseguró su lugar directo en semifinales, pudiendo finalizar la fase regular en el 1º o 2º puesto, dependiendo de los resultados de la última fecha, donde recibirá a Ciudad. En cambio, GEBA, San Fernando e Italiano aún pueden variar sus posiciones. De mantenerse el ranking actual, las "Conejas" se enfrentarían en semifinales al ganador del cruce que protagonizarían Italiano y River Plate.
En la zona baja de la tabla, Ferro Carril Oeste ya perdió la categoría. La lucha por el segundo descenso a Primera B y el puesto de Play-Out (que enfrentará al perdedor con SIC u Olivos) se definirá entre Quilmes, Arquitectura, Banco Nación y San Lorenzo, luego del ascenso de Belgrano Athletic.
