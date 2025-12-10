Lomas festejará la "Navidad en Comunidad" junto a Nonpalidece

El encuentro, que busca fortalecer los lazos comunitarios y promover la solidaridad entre vecinos, contará con el cierre musical a cargo de Nonpalidece, una de las bandas de reggae más reconocidas del país. En esa dirección, a lo largo del festival se desarrollará una colecta de juguetes destinada a chicos de instituciones locales, en el marco de la campaña solidaria impulsada por Compartir Lomas.

El Municipio invita a todas las familias a acercar un juguete nuevo o en buen estado para ser donado en estas fiestas. "La propuesta forma parte del calendario de celebraciones de fin de año con las que Lomas de Zamora reafirma su compromiso con la integración social, el acceso a la cultura y el trabajo conjunto con la comunidad. Esperamos a todos los vecinos y vecinas para compartir una tarde especial en familia", señalaron desde la comuna.

Por otra parte, la diócesis de Lomas de Zamora llevará a cabo su tradicional misión navideña en la peatonal Laprida del centro lomense el viernes 19. Obispos, sacerdotes, diáconos y fieles de todas las comunidades parroquiales se concentrarán, a las 9, en la esquina de España y Laprida, para compartir la Buena Noticia con todos los que circulen por el lugar.