Anunciaron el lanzamiento de la plataforma Mi Quilmes Digital

La propuesta impulsa un cambio estructural e incluye pasar de un esquema de trámites distribuidos en múltiples áreas, sin estandarización ni trazabilidad, a un ecosistema digital unificado, autoadministrable y escalable, capaz de acompañar la transformación de la Intendencia.

Desde el Municipio, señalaron que "Mi Quilmes Digital es un proyecto de transformación profunda que ordena, moderniza y unifica la gestión municipal". "Representa un paso clave hacia un Municipio más ágil, transparente y cercano, con servicios integrados y una experiencia digital que acompaña las necesidades actuales de la comunidad", señalaron.

Los objetivos estratégicos del programa son centralizar la oferta de trámites y servicios municipales en un único portal; digitalizar y estandarizar los procesos internos vinculados a la atención y la gestión administrativa; ordenar y unificar la información, evitando duplicidades, dispersión y cargas manuales en distintos sistemas; asegurar trazabilidad real desde la solicitud hasta la resolución y optimizar tiempos y cargas operativas, reduciendo pasos innecesarios y mejorando la coordinación entre áreas.

Asimismo tiene como meta mejorar la experiencia del vecino, garantizando información clara, accesible y actualizada y promover la transformación digital transversal, instalando nuevas prácticas de gestión dentro del Municipio.

"El proyecto se enfoca en el ordenamiento de procesos, una plataforma autoadministrable y la interoperabilidad y escalabilidad. Además, se integra con otros sistemas, como la turnera de Licencias, Arquivirtual, Sistema de Reclamos SUAV, Quibot y próximamente Telemedicina e inscripciones online", añadieron.

A través de la registración en la plataforma, los quilmeños acceden a un entorno digital que permite consultar requisitos y pasos de cada trámite, posibilita iniciar solicitudes para los trámites digitalizados, ofrece un panel de seguimiento personalizado, registrar reclamos y observar sus estados y tiempos de resolución, permite sacar y descargar comprobantes de turnos y centraliza el acceso al pago de tasas y descarga de boletas mediante Arquivirtual.