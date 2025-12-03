Realizarán prevención del cáncer de piel en Berazategui

Estas jornadas forman parte de la 13ra. edición de la Campaña Salvá tu piel -se trata de la cuarta realizada en Berazategui-, que cuenta con la participación de la Liga Argentina Contra El Cáncer (LALCEC), la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), la Dirección Nacional del Cáncer (Ministerio de Salud de la Nación) y la plataforma de telemedicina Consultorio Móvil. Representa una acción federal destinada a concientizar sobre la importancia del control temprano y periódico de la piel.

Al respecto, desde la Comuna señalaron: "En Berazategui, en 2024, 296 pacientes fueron evaluados y se detectaron 18 casos de lesiones sospechosas. En Argentina se diagnostican más de 1.700 nuevos casos nuevos de melanoma cada año -el tipo de cáncer de piel más agresivo-, lo que hace crucial la concientización sobre la visita al dermatólogo al menos una vez al año para un diagnóstico precoz".

Durante las dos jornadas, la Municipalidad brindará información a los vecinos sobre las diferentes políticas sanitarias impulsadas en el distrito. La atención está enfocada en tres ejes principales: campaña masiva de concientización; chequeo presencial y gratuito de lunares, con tres consultorios móviles y revisión en la App SkinVision, una plataforma diseñada con inteligencia artificial, que permite brindar un diagnóstico primario.