Los varelenses ya comenzaron a cosechar medallas en los Juegos Bonaerenses

Los Juegos Bonaerenses llevan a cabo su etapa final en La Feliz y los atletas varelenses de a poco dan sus frutos y ya comenzaron este tramo con Núñez y Toledo campeones en sus respectivas disciplinas, este último en atletismo adaptado, mientras que la dama Andersson brilló en bala, actividad con poco recambio en nuestro país.

Mientras tanto, en la rama cultura hubo presea de plata, ya que un grupo de cumbia de un colegio de Varela se llevó el segundo lugar en esa rama. Asimismo, en Badminton ganaron su partido la dupla Rodríguez-Vega, al igual que el binomio Liz Sanabria y Martina Cabrera. Para la rama individual, ganaron Bruno Romero y Agustina Morel, mientras que Máximo Gómez venció en Parabádminton.

En Pádel masculino, la dupla varelense que participó ganó su primer partido, en Free Fire el gamer pasó a la siguiente ronda, en Ajedrez el deportista el Futsal Varela ganó 2 a 0, en voley adaptado Newcom vencieron los equipos mayores de 60 y mayores de 70 años y el Beach Voley masculino cayó en el debut.