Lucero: "En nuestra casa no se nos pueden escapar los tres puntos"

Así lo expresó el defensor Leandro Lucero, una de las piezas que viene sumando minutos importantes en el equipo de Rubén Forestello. En diálogo con el programa Locos x Temperley (Radio Welcome FM 105.9), el marcador central remarcó la importancia de aprovechar la localía: "En nuestra casa no se nos pueden escapar los tres puntos", sentenció.

Lucero, que ingresó en el último encuentro ante Agropecuario tras la lesión de Agustín Lamosa, pelea por quedarse con el lugar desde el arranque. Más allá del empate, el zaguero valoró el rendimiento colectivo y el respaldo que se genera puertas adentro: "Mantener el arco en cero y no perder nos da mucha seguridad como grupo".

El Gasolero se ha consolidado como uno de los equipos más regulares del torneo. En 18 partidos disputados bajo la conducción de Forestello, apenas cayó en una ocasión, ganó nueve veces y empató ocho. Pero lo que más destaca Lucero es el orden defensivo que logró el equipo: "El Yagui llegó y nos dio equilibrio, sobre todo desde el fondo. Antes de su llegada nos convertían en casi todos los partidos".

Consciente de que cada punto cuenta en este tramo del campeonato, el defensor también subrayó la competitividad interna como uno de los pilares del buen presente celeste: "Tenemos una preparación muy buena. A cualquiera que le toque entrar, lo hace bien. Todos estamos listos y eso se nota en la cancha", aseguró.

Respecto al rival del domingo, Lucero no subestimó al Candombero, que atraviesa un buen momento: "Es un equipo que juega bien, pero nosotros tenemos la ventaja de jugar de local y tenemos que aprovecharla", explicó. La consigna es clara: sostener la solidez defensiva y transformar el Beranger en una fortaleza.

Temperley, invicto desde hace 15 fechas, no quiere perder el tren del ascenso. San Telmo será una prueba exigente, pero la convicción está intacta. Para Lucero y sus compañeros, la única opción es ganar. Y hacerlo en casa, ante su gente, sería el paso ideal para seguir soñando en grande.