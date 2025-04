Luciano Nieto: "Nos demostramos que no somos un mal equipo"

"Nosotros estábamos dolidos por la salida de Aníbal porque capaz no se merecía irse, pero esto es fútbol y cuando las cosas no salen los que siempre salen perdiendo son los entrenadores", señaló Nieto . Y en esa línea agregó: "Nosotros nos teníamos que demostrar de que no somos un mal equipo, que no somos malas personas y que las boludeces que se hablaron no nos afectaron. Por suerte, el sábado lo demostramos".

El mediocampista hizo referencia al triunfo por 1 a 0 ante Agropecuario, resultado que significó un punto de inflexión para el equipo tras una seguidilla de resultados adversos. Para Nieto , este desempeño sirvió como respuesta a las críticas externas y como prueba de que el plantel tiene capacidad para dar vuelta la página.

Al hablar del nuevo DT, Nieto destacó que el cuerpo técnico liderado por Forestello puso especial énfasis en la motivación durante los primeros días de trabajo. Según el jugador, este enfoque tuvo un impacto positivo en el grupo y ayudó a reforzar la confianza colectiva.

"Ellos trabajan mucho desde la motivación y nos vino bien que nos den un cachetazo para despertarnos y para que nos demos cuenta de que tenemos un gran grupo, un buen plantel con mucha experiencia", comentó.

El mediocampista resaltó que la llegada del nuevo cuerpo técnico implicó cambios en la dinámica del equipo y en la mentalidad del plantel. Según Nieto , estos ajustes fueron necesarios para romper con la racha negativa y comenzar a construir una nueva etapa dentro del torneo.

Con miras al futuro, Nieto mostró optimismo y destacó que la mala racha llegó en un momento oportuno del campeonato, lo que permite corregir errores y trabajar en mejorar el rendimiento.

"Fue mejor que esta mala racha nos pase en el principio del torneo y no en el final porque este es un campeonato largo, que te permite corregir. Creo que con el nuevo cuerpo técnico hay cosas que cambiaron y hay que acatar las órdenes de ellos", concluyó el jugador.

Para Temperley , el foco ahora está puesto en mantener la regularidad y aprovechar la experiencia del plantel para escalar posiciones en la tabla. Con Forestello al mando, el equipo busca consolidarse como un protagonista dentro de la categoría y dejar atrás las turbulencias iniciales.