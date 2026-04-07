Lugones: "La comunidad atraviesa dificultades familiares y sociales"

La misa coronó la iniciativa "Pascuas en comunidad", que buscó integrar la liturgia con expresiones de la cultura popular como el folklore. Para la Iglesia diocesana, esa apertura al espacio público refuerza la idea de una "Iglesia en salida", capaz de llevar el consuelo espiritual fuera de los templos. El obispo concluyó encomendando la paz de las familias y de la Nación a María, Reina de la Paz, instando a los fieles a ser portadores de esa luz pascual en sus barrios y lugares de trabajo. "No nos dejemos vencer por el desánimo", fue la exhortación final.