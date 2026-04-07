Lugones: "La comunidad atraviesa dificultades familiares y sociales"

El obispo de Lomas de Zamora encabezó la misa con la que se celebró la Pascua de Resurrección, frente a la Catedral Nuestra Señora de la Paz.
Frente a la Catedral Nuestra Señora de la Paz de Lomas de Zamora, la comunidad católica del distrito celebró la Pascua de Resurrección. La misa, encabezada por el obispo Jorge Lugones, fue el cierre de la Semana Santa y un llamado a la acción pastoral y social en tiempos de incertidumbre. La celebración contó con la presencia del intendente Federico Otermín, su esposa y ministra de Ambiente bonaerense Daniela Vilar, y autoridades de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad y la Dirección de Culto. El religioso vinculó la narrativa bíblica con las urgencias de la realidad actual.
Monseñor Lugones reconoció que la comunidad atraviesa este tiempo pascual "en medio de dificultades familiares, sociales y guerras mundiales". En este escenario, el prelado definió la Resurrección no como un evento abstracto, sino como una fuerza presente donde hay "muerte, sufrimiento, dolor y postración". "Jesús resucitado vive en nuestros corazones, es esperanza de su pueblo", aseguró el obispo, elevando una oración especial por aquellos que padecen la falta de trabajo, el despojo o el flagelo de las adicciones. Para Lugones, la Pascua es el anuncio de la "vida en abundancia" que debe llegar, prioritariamente, a quienes han perdido la ilusión.
Uno de los puntos de su mensaje fue el reconocimiento a los laicos y ciudadanos que actúan como "Cirineos y Cirineas". Inspirado en Simón de Cirene -quien ayudó a Jesús a cargar la cruz-, el obispo destacó la labor de quienes sostienen a los más vulnerables en el conurbano bonaerense. "Levantar al caído es levantar a Jesucristo", sentenció monseñor Lugones, validando el servicio al prójimo como el testimonio más auténtico de que Cristo ha resucitado.
La misa coronó la iniciativa "Pascuas en comunidad", que buscó integrar la liturgia con expresiones de la cultura popular como el folklore. Para la Iglesia diocesana, esa apertura al espacio público refuerza la idea de una "Iglesia en salida", capaz de llevar el consuelo espiritual fuera de los templos. El obispo concluyó encomendando la paz de las familias y de la Nación a María, Reina de la Paz, instando a los fieles a ser portadores de esa luz pascual en sus barrios y lugares de trabajo. "No nos dejemos vencer por el desánimo", fue la exhortación final.
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