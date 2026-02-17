Luis Vivona participó de la inauguración de la nueva sede de Bodega Gamboa en General Madariaga

Debido a su ubicación geográfica, muy cerca de la costa atlántica, Luis Vivona, autor de la Ley Vino Buenos Aires, destacó que "se abre una etapa muy interesante con los vinos oceánicos, una expresión ligada a nuestra geografía y a la innovación, que potencia a toda la industria provincial y marca el rumbo de lo que viene".

"Desde que impulsamos la Ley, trabajamos para que cada bodega, grande o pequeña, tenga herramientas, visibilidad y acompañamiento. Hoy vemos los resultados: más inversión, más turismo y más empleo en distintos puntos del territorio", subrayó el diputado provincial.

Sobre la posibilidad de extender "Bodega Gamboa" en Gral. Madariaga, Marcelo Tuite, dueño de la firma, dijo: "El terruño era muy bueno acá, entonces hicimos un proyecto que tiene que ver con vino oceánico, con estar cerca de un polo turístico tan importante como la es Pinamar, Cariló y toda la costa atlántica".

Por su parte, Marcelo Chocarro, periodista especializado en vinos, sostuvo: "Lo que ha sido la verdadera revolución del vino es el enoturismo, la participación de la gente, la gente quiere venir y ver que es real. Hablar de sustentabilidad, de vinos orgánicos, de huella cero. Todo eso lo imprime el mundo del vino".

"Seguimos impulsando la producción, el trabajo y el desarrollo de la provincia", agregó Vivona, quien agradeció a Marcelo Tuite; a Marcelo Chocarro; a Esteban Santoro y Juan Ibarguren, intendentes de Gral. Madariaga y Pinamar, respectivamente; y los distintos bodegueros que se acercaron a ser parte de la jornada.

También participaron bodegas como Trapiche Costa & Pampa; Saldungaray; Castel Conegliano; Wapisa; Videla Dorna; y Sante Vins, junto a productores como Fincas Nobles Caciques, que amplían la propuesta productiva con aceite de oliva. Además, estuvo presente Manuela Parra, presidenta de la Cámara de Productores Vitivinícolas de la Provincia de Buenos Aires. Bodega Garzón, Cerro del Toro, Familia Deicas, Bodega Oceánica José Ignacio y la Compañía Uruguaya de Vinos de Mar, todas de Uruguay; Vasse Felix (Australia); Saint Clair (Nueva Zelanda); David Finlayson Wines (Sudáfrica); Etude Wines (Estados Unidos), Cono Sur y Viña Montes, fueron parte de la inauguración de Bodega Gamboa Gral. Madariaga.