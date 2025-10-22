Marcelo Apesteguia será uno de los animadores de una competencia solidaria

El atleta quilmeño participará en "Corriendo por un Sueño", que unirá La Plata con Mar del Plata entre el 17 y el 20 de diciembre en cuatro etapas.
El atleta de Quilmes Marcelo Apesteguia será uno de los animadores de la edición "Corriendo por un Sueño", una carrera solidaria que unirá a La Plata con Mar del Plata, en un recorrido por equipos de 370 kilómetros, seccionado en cuatro etapas el próximo 17 al 20 de diciembre. De la celebración solidaria participarán otros atletas de extensa trayectoria, influencers y aficionados por el running, para recaudar fondos y ayudar a instituciones que asisten a niños, familias y pacientes vulnerables.
La idea del encuentro es destacar el esfuerzo, la disciplina y el trabajo colectivo, además de la solidaridad y la pasión por el deporte y que se puede avanzar como sociedad ayudando a otros.
En cuanto a Apesteguia, dio cuenta de su afinidad al atletismo y contó: "Todo comenzó en las competencias de los colegios y de ahí a competir dando los primeros pasos en los 100 y 400 metros. A los 15 años me diagnosticaron una miocardiopatía congénita, y eso me hizo parar por un largo tiempo. Tuve que dejar todo, porque también jugaba al vóley en Independiente, y hacía tenis en el Quilmes Atlético Club y atletismo, hasta que el 25 de mayo de 1983 volví a correr las famosas Fiestas Mayas, desde Plaza de Mayo hasta Lomas de Zamora".
Respecto de su puesta a punto, indicó, en el sitio Info Quilmes: "Me estoy preparando igual que para todas las carreras ultras, solo que esta tiene un condimento especial que me motiva mucho y son las causas y la solidaridad. El recorrido va a ser muy exigente y más en la fecha en que lo vamos a realizar. Ser parte de 'Corriendo por un Sueño' es una alegría inmensa, formar parte de este hermoso grupo humano, donde todos tenemos y queremos lograr el objetivo y cumplir esos sueños solidarios".
