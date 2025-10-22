Marcelo Apesteguia será uno de los animadores de una competencia solidaria

La idea del encuentro es destacar el esfuerzo, la disciplina y el trabajo colectivo, además de la solidaridad y la pasión por el deporte y que se puede avanzar como sociedad ayudando a otros.

En cuanto a Apesteguia, dio cuenta de su afinidad al atletismo y contó: "Todo comenzó en las competencias de los colegios y de ahí a competir dando los primeros pasos en los 100 y 400 metros. A los 15 años me diagnosticaron una miocardiopatía congénita, y eso me hizo parar por un largo tiempo. Tuve que dejar todo, porque también jugaba al vóley en Independiente, y hacía tenis en el Quilmes Atlético Club y atletismo, hasta que el 25 de mayo de 1983 volví a correr las famosas Fiestas Mayas, desde Plaza de Mayo hasta Lomas de Zamora".

Respecto de su puesta a punto, indicó, en el sitio Info Quilmes: "Me estoy preparando igual que para todas las carreras ultras, solo que esta tiene un condimento especial que me motiva mucho y son las causas y la solidaridad. El recorrido va a ser muy exigente y más en la fecha en que lo vamos a realizar. Ser parte de 'Corriendo por un Sueño' es una alegría inmensa, formar parte de este hermoso grupo humano, donde todos tenemos y queremos lograr el objetivo y cumplir esos sueños solidarios".