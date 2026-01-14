Dos hombres volcaron con un UTV en Costa Esmeralda: uno sufrió fractura de cadera

El siniestro ocurrió cuando el conductor perdió el control del vehículo mientras transitaba por los médanos. El vuelco fue violento y provocó heridas de distinta consideración en los ocupantes. Uno de ellos sufrió lesiones leves, mientras que el otro presentó una fractura de cadera, por lo que debió ser asistido de urgencia.

Un instructor de manejo de UTV y un aprendiz que estaban en el lugar fueron testigos del accidente y acudieron rápidamente a auxiliar a la víctima, que permanecía tendida sobre la arena pidiendo ayuda. Por la gravedad de la lesión, el herido fue trasladado al Hospital de Mar de Ajó, donde quedó internado bajo observación médica.

utv

Fuentes del caso indicaron que, al haberse producido el hecho dentro de un sector privado y haber sido asistido inicialmente por servicios médicos contratados por el propio barrio, no se labró un parte policial, ya que no fue requerida la intervención de la policía bonaerense en el momento del vuelco.

Este episodio se suma a una serie de accidentes recientes que involucran vehículos todo terreno en la Costa Atlántica y que reavivaron el debate sobre la falta de controles y las condiciones de seguridad en las zonas de médanos. En los últimos días, la atención también se centró en el caso de Bastián, un nene de 8 años que permanece internado en grave estado tras chocar en un UTV contra una camioneta en la zona de La Frontera, en Pinamar.