Mariano Acosta B cerró un 2025 histórico: campeonas del Super 8 y ascenso a Liga de Honor

Con esta consagración, el club de Quilmes hizo historia al sumarse a un grupo selecto integrado solo por Ferro y CIDECO: son las únicas instituciones en contar con sus dos primeros equipos en las dos ligas más importantes del handball argentino. El equipo mostró una notable solidez colectiva y carácter competitivo, imponiéndose con autoridad en la definición del certamen.

En su trayecto hacia la gloria, Mariano Acosta superó con claridad cada instancia del Super 8: cuartos de Final con victoria 34 a 23 ante Argentinos Juniors B; semifinales con triunfo ajustado por 32 a 29 frente a AFALP; y una final coronada con una goleada contundente por 32 a 19 ante Don Bosco Handball (Ramos Mejía).

La temporada de alto nivel estuvo sostenida por la regularidad, una identidad de juego definida y un fuerte sentido de pertenencia de sus jugadoras. Bajo la conducción técnica de Di Bono, el Acosta cierra un ciclo de éxitos que eleva la vara de cara a los desafíos que vendrán en la Liga de Honor.