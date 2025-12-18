Provincia

Mariano Acosta B cerró un 2025 histórico: campeonas del Super 8 y ascenso a Liga de Honor

El equipo quilmeño coronó un año brillante tras vencer en la final a Don Bosco. Se unió a Ferro y CIDECO como los únicos clubes con sus dos primeros equipos en las ligas más importantes del país.

Mariano Acosta B le puso el broche de oro a una temporada inolvidable al consagrarse campeón del Super 8 de Primera División. Tras un 2025 de crecimiento sostenido, donde fueron subcampeonas del Apertura y se alzaron con el título del Clausura, las dirigidas por Claudio Di Bono lograron el ascenso a la Liga de Honor Damas Plata, confirmando su protagonismo absoluto en el handball metropolitano.

Con esta consagración, el club de Quilmes hizo historia al sumarse a un grupo selecto integrado solo por Ferro y CIDECO: son las únicas instituciones en contar con sus dos primeros equipos en las dos ligas más importantes del handball argentino. El equipo mostró una notable solidez colectiva y carácter competitivo, imponiéndose con autoridad en la definición del certamen.

En su trayecto hacia la gloria, Mariano Acosta superó con claridad cada instancia del Super 8: cuartos de Final con victoria 34 a 23 ante Argentinos Juniors B; semifinales con triunfo ajustado por 32 a 29 frente a AFALP; y una final coronada con una goleada contundente por 32 a 19 ante Don Bosco Handball (Ramos Mejía).

La temporada de alto nivel estuvo sostenida por la regularidad, una identidad de juego definida y un fuerte sentido de pertenencia de sus jugadoras. Bajo la conducción técnica de Di Bono, el Acosta cierra un ciclo de éxitos que eleva la vara de cara a los desafíos que vendrán en la Liga de Honor.

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados