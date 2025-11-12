Martín Otero regresará a la Moto 3 de FEBOM

Otero participó en cuatro carreras de 2024, sin embargo este año priorizó su trabajo en Ente Ríos y a su familia y ahora decidió participar de la última fecha de la especialidad, que se disputará el 22 y 23 de noviembre, con la Honda Twister 250, con la preparación del equipo de su primo Juan Otero, quien habitualmente prepara autos de picadas pero incursionó en FEBOM el año pasado.

"Despuntaré el vicio en Buenos Aires, me pone feliz ir a la Catedral de los Circuitos. Cierro los ojos y conozco todos los trazados de allí como la palma de mi mano, pero eso no quiere decir que sea tan competitivo como uno espera. Hace rato que no corro y se nota la inactividad, así que daré lo mejor de mi para adaptarme y aprovechar las tandas libres del viernes", conto Otero en dialogo con este medio.

El volante quilmeño manifestó que su entrenamiento pasa por el intenso trabajo como pintor en Entre Ríos y la cantidad de kilómetros que maneja por semana para cumplir con su labor, por lo tanto tiene preparado su reflejo para estar a tiro en la carrera motociclística.