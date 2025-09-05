Más de 1.200.000 vecinos de Quilmes, Berazategui y Varela podrán votar el domingo

En Quilmes, los 525.087 electores contarán con 1482 mesas y podrán elegir entre un total de 16 listas dentro del cuarto oscuro, de las cuales saldrán los doce nuevos concejales para los próximos cuatro años. Allí, el oficialismo que responde a la intendenta Mayra Mendoza está representado por Fuerza Patria y lleva como a los tres primeros candidatos a Cecilia Soler, Sebastián García y Florencia Báez Brezovec.

En tanto, La Libertad Avanza irá con Osvaldo Rolón, Sabrina Robles Morguen y Andrés Leandro Goria; Somos Buenos Aires con Tatiana Sanabria Sicco, Gustavo Roberto Filareti y Eyleen Viglianco; mientras que el Frente de Izquierda y de Trabajadores competirá con Carla Villani, Daniel Iaccarino y Gabriela Cruz.

Las demás nóminas están encabezadas por Juan José Olazar (Construyendo Porvenir); Juan Manuel Chiodo (Partido Libertario); Gustavo Guerreño (Partido Republicano); Graciela Beatríz Janon (Es Con vos Es Con Nosotros); Juan Manuel Bernasconi (Nuevos Aires); Néstor Filosa (Potencia); Ricardo Silva (Unión Liberal); Marcelo Giammarini (Unión y Libertad); Evelyn Mac Dermott (Movimiento Avanza Socialista); Raúl Perdigón Carril (Frente Patriota Federal); Joaquín Antúnez (Política Obrera) y Juan José Mármol (Tiempo de Todos).

Asimismo, en Berazategui, los 294.824 electores habilitados renovarán el Concejo Deliberante local en 844 mesas. El intendente Juan José Mussi ocupa el primer lugar como candidato, en este caso testimonial, de Fuerza Patria, donde está secundado por María Laura Lacava y Marcelo Fabián Benedetti.

Los tres aspirantes principales de La Libertad Avanza son Benito Mario Molver, Lucía Soledad Auscarriaga y Jorge Rafael Gregorini. Por el lado de Somos Buenos Aires, figuran Rosana Folino, Gustavo Damián González y Ramona Graciela Leitez. Asimismo, por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores competirán Mario Carlos Torroba, Sabrina Leila López y Mario Ubaldo Escurdia.

En tanto, los demás principales candidatos son Nadia Florencia Corpacci (Nuevos Aires); Claudia Liliana Iribas (Potencia); Rubén Fabián Rolón (Unión y Libertad); Facundo Damián Leiva (Avanzada Socialista); Juan José Cristaldo (Frente Patriota Federal); Sergio Fabián Salgado (Política Obrera).

Un total de 370.008 varelenses cuentan con la posibilidad de votar a sus futuros legisladores locales dentro de 14 listas y lo concretarán al asistir a las 1046 mesas habilitadas. Al igual que en Berazategui, Fuerza Patria llevará a su intendente, Andrés Watson, en la cima de la nómina, y lo siguen Beatriz Domingorena y Gustavo Javier Rearte.

La Libertad Avanza va con Martín Javier Castelló, Carolina Gallo y Javier Emilio Serra. En tanto, Somos Buenos Aires cuenta con Mario Kanashiro, Gabriela Mancuello y Julio Ramiro Albornoz como los principales aspirantes. Por el lado del Frente de Izquierda y de Trabajadores, encabezan Favio Boleo, Liliana Escalante y Roberto Pablo Gellert.

Las restantes agrupaciones cuentan como candidatos a Victoriano Modesto Ferreira (Partido Libertario); Pedro Amarilla Cantero (Valores Republicanos); Deniel Villafañe (Es Con Vos Es Con Nostros); Omar Colombi (Nuevos Aires); Carlos Torres Gómez (Potencia); Nicolás Scrocchi (Unión Liberal); César Fuentes (Unión y Libertad); Carlos Agüero (Movimiento Avanzada Socialista); Juan Carlos Cabral (Política Obrera) y Nancy Pereyra (Tiempo de Todos).