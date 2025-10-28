Más de 1.800 jóvenes participaron de la segunda Semana del Futuro

Durante cinco días, el campus de Burzaco se convirtió en un espacio de exploración, aprendizaje y encuentro, con 32 talleres que abordaron temas como inteligencia artificial, robótica, comunicación, diseño, sostenibilidad, ciencias sociales donde los estudiantes pudieron interactuar con docentes y graduados, conocer la oferta académica de la universidad y vivir por primera vez la experiencia de la vida universitaria.

La propuesta, organizada por la Secretaría de Extensión de universidad, contó con el acompañamiento de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y la Dirección de Juventud del Municipio de Almirante Brown, y fue encabezada por el rector y el vicerrector de la UNaB, Pablo Domenichini y Facundo Nejamkis, y contó con la presencia del intendente Mariano Cascallares, quienes recorrieron los espacios del evento junto a cientos de jóvenes.

La Semana del Futuro se propone acercar la ciencia, la tecnología y la universidad al territorio, promoviendo la curiosidad, el descubrimiento y la reflexión sobre las oportunidades de formación profesional y desarrollo local. En esta segunda edición, la participación de los visitantes creció casi un 160 por ciento respecto al año anterior, una cifra que refleja el fuerte vínculo entre la universidad pública y su comunidad, consolidando este programa como un espacio de orientación, inclusión y construcción de futuro.