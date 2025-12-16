Más de 200 familias de Brown firmaron las escrituras de sus casas

Durante el encuentro se llevó a cabo la firma de 73 escrituras del Instituto de la Vivienda, 50 de la Ley 10.830, 40 del Instituto de la Vivienda, 34 de la Ley 24.320 "Proscripción Adquisitiva" y 16 de la Provincia de Buenos Aires - Inmuebles Fiscales, en total, unas 213. Además, antes del acto protocolar, se firmaron 34 prescripciones de los loteos Plaza Lourdes, Camino de Sirga (ex barrio El Trébol), Barrio El Cerrito de Claypole y Barrio Villa Laura de San Francisco Solano, y nueve escrituras correspondientes a los barrios Betharran, El Progreso, La Cumbre y una Productora Rural.

El acto reunió a vecinos de distintas localidades y barrios, incluyendo Barrio Betharran, Las Brisas y La Antena de Malvinas Argentinas; Las Casitas, El Progreso y Santa Ana de Glew; 14 de Noviembre, 2 de Abril y San Javier de Rafael Calzada; Don Orione de San Francisco de Asís; San Ramón y Santa María de San José; Altos del Castillo y Productora Rural de Ministro Rivadavia; La Cumbre de Burzaco; y Casitas Blancas y loteo Lilas Land de Longchamps.

"Tener la escritura de la vivienda es una tranquilidad enorme para las familias y una base fundamental para proyectar el futuro", destacó Fabini, sin dejar de reconocer que este logro se consiguió gracias al trabajo articulado que se lleva adelante junto a la Escribanía General de la Provincia y el Ministerio de Hábitat bonaerense. Estuvieron presentes también la escribana adscripta de la Escribanía General de Gobierno bonaerense, Natalia Navas; el secretario de Gobierno, Leonardo Herrera; la subsecretaria de Tierras, Rosana Riccieri; y los delegados y delegadas municipales de Burzaco, Glew, Longchamps, Malvinas Argentinas Ministro Rivadavia, Rafael Calzada, San Francisco de Asís y San José.