Más de seis mil vecinos en el Congreso de la Comunidad de Lomas de Zamora

Agregó que la innovación debe ser una herramienta para potenciar los vínculos y no para aislarnos: “El uso de la tecnología no tiene que impedir algo maravilloso que es encontrarnos, vernos y charlar cara a cara. Que la tecnología nos ayude a que la vida sea mejor para que, cuando nos encontremos, podamos disfrutar, compartir, conversar, discutir de buen modo y sacar conclusiones positivas para la sociedad”. El Congreso de la Comunidad fue el cierre de un trabajo que arrancó en agosto con los Pre Congresos territorios y temáticos que se hicieron en todos los barrios de Lomas.

Posteriormente, Otermín consideró que el Congreso reafirma “el compromiso de seguir construyendo una gestión abierta, participativa y con una mirada de futuro sostenida en la paz social y la empatía comunitaria”.