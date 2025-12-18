Matías Gómez renovó su préstamo con Los Andes y será parte del plantel para el 2026.

El volante de 22 años, perteneciente a Huracán, se queda en el Milrayitas por pedido expreso de Leonardo Lemos. Se suma a Sebastián López y Mauricio Asenjo como los pilares retenidos de la última campaña.
Matías Gómez continuará defendiendo la camiseta de Los Andes durante la próxima temporada de la Primera Nacional. El mediocampista, cuyo pase pertenece a Huracán, llegó a un acuerdo para extender su cesión en el club de Lomas de Zamora hasta diciembre de 2026. La permanencia del juvenil era una de las prioridades del entrenador Leonardo Lemos, quien lo considera una pieza clave para el esquema del equipo que conocerá su fixture el próximo lunes.
De esta manera, la dirigencia de Los Andes cumple con el pedido del cuerpo técnico de mantener la columna vertebral de 2025. Gómez es el tercer futbolista de peso en sellar su continuidad, sumándose al arquero y capitán Sebastián López y al delantero Mauricio Asenjo. Sin lugar en los planes de Diego Martínez en el Globo, el volante nacido en San Justo buscará consolidarse definitivamente en el máximo certamen de ascenso.
Durante la pasada temporada, Gómez disputó un total de 24 partidos (23 por liga y uno por Copa Argentina ante Rosario Central). Acumuló aproximadamente 1.377 minutos en cancha y convirtió dos goles fundamentales para sellar empates: uno frente a All Boys en el Eduardo Gallardón y otro ante Deportivo Maipú en Mendoza. Con este acuerdo, el "Milrayitas" asegura desequilibrio y juventud para la zona ofensiva del mediocampo.
