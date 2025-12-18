Matías Gómez renovó su préstamo con Los Andes y será parte del plantel para el 2026.

De esta manera, la dirigencia de Los Andes cumple con el pedido del cuerpo técnico de mantener la columna vertebral de 2025. Gómez es el tercer futbolista de peso en sellar su continuidad, sumándose al arquero y capitán Sebastián López y al delantero Mauricio Asenjo. Sin lugar en los planes de Diego Martínez en el Globo, el volante nacido en San Justo buscará consolidarse definitivamente en el máximo certamen de ascenso.

Durante la pasada temporada, Gómez disputó un total de 24 partidos (23 por liga y uno por Copa Argentina ante Rosario Central). Acumuló aproximadamente 1.377 minutos en cancha y convirtió dos goles fundamentales para sellar empates: uno frente a All Boys en el Eduardo Gallardón y otro ante Deportivo Maipú en Mendoza. Con este acuerdo, el "Milrayitas" asegura desequilibrio y juventud para la zona ofensiva del mediocampo.