Matías Ruiz seguirá su carrera en un club de Jujuy

El volante de Berazategui continuará a préstamo en Talleres de Perico, club que milita en el Torneo Federal Regional Amateur, en la región Norte.
El mediocampista Matías Ruiz continuará su carrera en Talleres de Perico (Jujuy), club que milita en el Torneo Federal Regional Amateur, en la región Norte. El jugador de Berazategui se marcha a préstamo hasta fin de año, con el objetivo de sumar rodaje y protagonismo en un equipo que busca el ascenso al Federal A.
Ruiz, que llegó al Naranja a mitad del último campeonato, tuvo una evolución destacada en poco tiempo. Aunque al principio le tocó pelear desde atrás por un lugar, el volante con pasado en San Telmo y General Lamadrid logró ganarse la confianza del entrenador Rodrigo Bilbao, convirtiéndose en una alternativa habitual dentro del mediocampo. Su salida se da en buenos términos y con la intención de regresar el año próximo para definir su futuro deportivo junto a la dirigencia.
Desde Bera destacaron su compromiso y profesionalismo durante el torneo, y esperan que esta experiencia sirva para su crecimiento futbolístico. Mientras tanto, Talleres de Perico refuerza su plantel con un jugador de buen manejo y despliegue, que puede cumplir varios roles en la mitad de la cancha.
La partida de Ruiz se suma a la lista de bajas que ya confirmó el club tras la eliminación en el Reducido: Guido Nogar, Ariel Vera, Iván Centurión, Lucas Patanelli, Darío Salinas, Caleb Martínez y Julián Seguer no continuarán en la institución. Todos ellos fueron notificados oficialmente y analizan sus próximos pasos.
Con estas salidas, el conjunto de la región comienza una etapa de reestructuración, con el objetivo de conformar un plantel competitivo que le permita volver a soñar con el ascenso en 2026.
