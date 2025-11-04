Matías Ruiz seguirá su carrera en un club de Jujuy

Ruiz, que llegó al Naranja a mitad del último campeonato, tuvo una evolución destacada en poco tiempo. Aunque al principio le tocó pelear desde atrás por un lugar, el volante con pasado en San Telmo y General Lamadrid logró ganarse la confianza del entrenador Rodrigo Bilbao, convirtiéndose en una alternativa habitual dentro del mediocampo. Su salida se da en buenos términos y con la intención de regresar el año próximo para definir su futuro deportivo junto a la dirigencia.

Desde Bera destacaron su compromiso y profesionalismo durante el torneo, y esperan que esta experiencia sirva para su crecimiento futbolístico. Mientras tanto, Talleres de Perico refuerza su plantel con un jugador de buen manejo y despliegue, que puede cumplir varios roles en la mitad de la cancha.

La partida de Ruiz se suma a la lista de bajas que ya confirmó el club tras la eliminación en el Reducido: Guido Nogar, Ariel Vera, Iván Centurión, Lucas Patanelli, Darío Salinas, Caleb Martínez y Julián Seguer no continuarán en la institución. Todos ellos fueron notificados oficialmente y analizan sus próximos pasos.

Con estas salidas, el conjunto de la región comienza una etapa de reestructuración, con el objetivo de conformar un plantel competitivo que le permita volver a soñar con el ascenso en 2026.