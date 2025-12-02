Mayorista cerró sorpresivamente su sucursal de Burzaco

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown, Presidente Perón y San Vicente repudiaron "el cierre intempestivo" de la empresa, "una decisión unilateral que afecta de manera directa a nuestras compañeras y compañeros trabajadores". El titular del gremio, Luis Alberto Monteiro, advirtió especialmente que "esta medida intenta enmascarar indemnizaciones mal liquidadas bajo la falsa causa de Fuerza Mayor, vulnerando derechos básicos que la ley garantiza". Los dueños intentarían pagar solo el 50% de las indemnizaciones invocando el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

"Como entidad gremial, no vamos a permitir que se avasallen las conquistas históricas de las y los compañeros y desde el sindicato estamos brindando asesoramiento legal inmediato, supervisando la correcta liquidación de indemnizaciones y finalizaciones de los vínculos y acompañando personalmente a los trabajadores afectados", subrayó el dirigente gremial.

En ese sentido, explicó que "los compañeros afectados por el cierre de la sucursal de Mar del Plata remarcaron que la empresa mantiene plena continuidad laboral, con actividad en varias provincias y producción propia de detergentes, alcohol y químicos bajo las marcas El Coloso, Goodmax, Queen, Simply, Party y Prix Ultra". En San Justo, la sucursal ubicada en Avenida Diego Armando Maradona 4501 (ex Monseñor Bufano) también bajó persianas de un día para el otro, dejando 63 trabajadores despedidos. Desde el sector comercial de la zona calificaron el cierre como "sorpresivo" e "intempestivo".