Mayra Mendoza gestiona fondos para obras en la cuenca del arroyo San Francisco-Las Piedras

“Vinimos a contar nuestra experiencia de gestión sobre la construcción y funcionamiento del EcoParque y a explicar la necesidad del financiamiento para una demanda histórica del conurbano bonaerense: el Plan Hídrico, Social y Ambiental en la Cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras”, sostuvo Mendoza, acompañada por el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Quilmes, Joaquín Desmery.

En ese marco, la diputada provincial explicó que en 2024 se aprobó en la Legislatura bonaerense la creación del Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco-Las Piedras, que está a cargo de proyectar las obras necesarias para llevar a cabo el Plan Hídrico Social y Ambiental de los citados cursos de agua, y señaló: “Esta cuenca afecta directamente la vida de millones de personas, los que esperan las obras para vivir tranquilos y sin miedo a inundarse en cada lluvia. Nos llevó años desarrollar los estudios para encontrar una solución definitiva a los desbordes. Hoy conocemos las obras que se necesitan, y mientras la Nación nos da la espalda, nos toca luchar para lograr el financiamiento que las haga realidad”.

“Si el Estado nacional toma la decisión de retirarse, los gobiernos subnacionales tenemos la responsabilidad política de buscar herramientas para seguir garantizando gestión. Por eso, agradecemos a CAF (el banco que debe su sigla a su nombre inicial, Corporación Andina de Fomento) por impulsar transformaciones en los gobiernos locales”, puntualizó.

Durante la jornada de este jueves, Mayra Mendoza, que se desempeña como vicepresidenta de Gobernanza e Integración Cultural de Mercociudades, además de su participación en la apertura, realizó una visita técnica a un espacio educativo de Niteroi, junto al secretario de Educación de la Prefeitura (Municipalidad) de la ciudad, Bira Marques y, luego, mantuvo una reunión bilateral con el prefeito (intendente) de Niteroi, Rodrigo Neves, en la que se intercambiaron prácticas de gestión y se analizó la situación política de Argentina, donde los representantes locales brindaron su solidaridad respecto a la detención de Cristina Kirchner. En ese último encuentro también participaron la candidata a diputada por Río de Janeiro Fernanda Sixel y el procurador general de Niteroi, Técio Lins e Silva.

En tanto, en la reunión general, se dio impulso a la campaña comunicacional de Mercociudades por Derechos Humanos, en el marco de los 50 años del Golpe de Estado en Argentina; también se dispuso avanzar en la campaña internacional Cristina Libre; y manifestar el interés de Quilmes en participar activamente en los encuentros y espacios de diálogo directo con organismos multilaterales y banca de desarrollo internacional en la búsqueda de financiamiento, y a la vez, invitar al prefeito a participar en actividad sobre democracia y Derechos Huamnos en Quilmes, entre otros temas.

El encuentro se organizó para analizar y explorar mecanismos innovadores de cooperación y financiamiento internacional para gobiernos locales, a través de la Secretaría Técnica Permanente, la Presidencia y Vicepresidencia de Relaciones Institucionales de Mercociudades junto con CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y su Red de BiodiverCiudades.

Participan del mismo ocho ciudades de Brasil y seis de la región con interés en financiamiento y, además, la Dirección Ejecutiva de Mercociudades, para presentar y dialogar sobre los proyectos. Asimismo, durante la jornada de trabajo se analizó la propuesta de cooperación técnica entre Mercociudades y CAF, se recibió a expertos de C40 (Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades), y del ICLEI (Gobiernos Locales por la Sustentabilidad), ambas redes globales que conectan a miles de ciudades del mundo; y se visitaron obras estratégicas para el desarrollo urbano sustentable en la ciudad de Niteroi.

Para este viernes, Mayra Mendoza tiene prevista una reunión con integrantes del Partido de los Trabajadores (Partido dos Trabalhadores) -que lidera el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva- para intercambiar visiones sobre agenda y contexto regional, y fortalecer vínculos políticos bilaterales.

Por el lado de Brasil, además de Niteroi, participan autoridades de las ciudades de Resende, Río de Janeiro, São Carlos, Belo Horizonte, Serra, Duque de Caxias y Camaragibe; mientras que de la región, se sumaron a Quilmes, Rosario y Esteban Echeverría de nuestro país, Montevideo y Canelones (Uruguay), y Arraiján (Panamá).

Estuvieron presentes en la actividad el presidente de Mercociudades y prefeito de Niteroi, Rodrigo Neves; el titular de la secretaría Técnica Permanente de Mercociudades, Jorge Rodríguez, y el de la Secretaría Ejecutiva, Felipe Peixoto, y el vicepresidente Corporativo de CAF, Christian Asinelli, entre otras autoridades de los organismos y ciudades participantes.