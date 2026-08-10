Mayra Mendoza recorrió obra de construcción de 28 viviendas en Quilmes

La diputada provincial e intendenta en uso de licencia del distrito puntualizó que "mientras el gobierno nacional desfinancia la obra pública, nosotros seguimos trabajando junto al Ministerio de Hábitat provincial". Participó la titular de ese organismo, Silvinan Batakis.
La diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, recorrió este lunes la obra de construcción de 28 viviendas en el barrio La Odisea, de Quilmes Oeste, para supervisar el avance de los trabajos habitacionales y de infraestructura que se desarrollan en el sector, acompañada por la intendenta interina, Eva Mieri y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia, Silvina Batakis.
“Mientras el gobierno nacional desfinancia la obra pública, nosotros seguimos trabajando en políticas de vivienda junto al Ministerio de Hábitat provincial, para elevar el piso de dignidad de las familias quilmeñas. Como siempre decimos: necesitamos recuperar un proyecto de país que vuelva a planificar, invertir y trabajar junto a las provincias y los municipios”, destacó Mendoza.
Por su parte, Batakis, expresó que “es un placer estar de vuelta acá con esta obra en Quilmes, para mí es muy emocionante poder verlas hoy estas viviendas pintadas, con grifería en los baños, los placares con sus puertas; la verdad que son muy dignas y también me parece importante recuperar un espacio y los chicos van a tener un lugar para jugar”. A la vez que Mieri, sostuvo: “La obra tiene más del 90 por ciento de ejecución y sus primeras unidades terminadas. Al mismo tiempo, estamos mejorando el barrio con pavimento, servicios y la recuperación del espacio frente al arroyo, donde vamos a sumar juegos y una cancha multideporte”.
La iniciativa, llevada adelante por el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires en conjunto con el Municipio de Quilmes, se organiza en dos manzanas destinadas viviendas, dejando un sector libre de edificación frente al arroyo Las Piedras para espacio público con equipamiento urbano, recreativo y deportivo. El espacio ribereño se reconfigurará en su dimensión original, proponiendo áreas verdes, apertura de calles y ensanche de veredas.
El proyecto consta de viviendas de mayor altura, en tres niveles. También se ejecutarán pisos de hormigón peinado para veredas, mientras que para las dársenas de estacionamiento vehicular serán de hormigón llaneado. La intervención urbana en el sector busca integrar el barrio popular a la trama consolidada de la ciudad a través de: consolidar, abrir, ensanchar y pavimentar las vías vehiculares y peatonales; construir veredas, cordones cuneta, alumbrado e infraestructura de servicios básicos, y poner en valor el espacio público, mitigando microbasurales y equipando el borde del arroyo. Además, la iniciativa contempla infraestructura pluvial y redes de agua potable, cloacas y gas natural, junto con la incorporación de forestación, mobiliario urbano, juegos infantiles, equipamiento aeróbico y una cancha multideportes.
A su vez, en el lugar se están realizando tareas de finalización de la obra: revoques; pisos, grifería y revestimientos, entre otras, y está estipulado el desarrollo de una obra de desagüe pluvial para solucionar las fallas de escurrimiento; tareas de infraestructura cloacal, y 28 conexiones domiciliarias; la instalación de una red de agua potable y el tendido de una red de distribución fina de gas natural, según las directivas de Metrogas.
comentar