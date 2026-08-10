Mayra Mendoza recorrió obra de construcción de 28 viviendas en Quilmes

El proyecto consta de viviendas de mayor altura, en tres niveles. También se ejecutarán pisos de hormigón peinado para veredas, mientras que para las dársenas de estacionamiento vehicular serán de hormigón llaneado. La intervención urbana en el sector busca integrar el barrio popular a la trama consolidada de la ciudad a través de: consolidar, abrir, ensanchar y pavimentar las vías vehiculares y peatonales; construir veredas, cordones cuneta, alumbrado e infraestructura de servicios básicos, y poner en valor el espacio público, mitigando microbasurales y equipando el borde del arroyo. Además, la iniciativa contempla infraestructura pluvial y redes de agua potable, cloacas y gas natural, junto con la incorporación de forestación, mobiliario urbano, juegos infantiles, equipamiento aeróbico y una cancha multideportes.

A su vez, en el lugar se están realizando tareas de finalización de la obra: revoques; pisos, grifería y revestimientos, entre otras, y está estipulado el desarrollo de una obra de desagüe pluvial para solucionar las fallas de escurrimiento; tareas de infraestructura cloacal, y 28 conexiones domiciliarias; la instalación de una red de agua potable y el tendido de una red de distribución fina de gas natural, según las directivas de Metrogas.