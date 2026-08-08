Menéndez encabezó marcha de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner

El intendente de Merlo aseguró que "tenemos con ella una deuda de gratitud interminable, por todo lo que hizo por la patria". Se movilizaron hasta San José 1111, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al encabezar una concentración frente al domicilio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, aseguró en diálogo con este medio que "vinimos a acompañar a Cristina porque tenemos con ella una deuda de gratitud interminable, por todo lo que hizo por la patria, y para hacerle sentir el amor del pueblo".