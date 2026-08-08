Menéndez encabezó marcha de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner

El intendente de Merlo aseguró que "tenemos con ella una deuda de gratitud interminable, por todo lo que hizo por la patria". Se movilizaron hasta San José 1111, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Al encabezar una concentración frente al domicilio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, aseguró en diálogo con este medio que "vinimos a acompañar a Cristina porque tenemos con ella una deuda de gratitud interminable, por todo lo que hizo por la patria, y para hacerle sentir el amor del pueblo".
El jefe comunal explicó que la idea de manifestarse frente a San José 1111, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "nació hace 20 días, recorriendo barrios, clubes, centros de estudiantes, donde todos me fueron diciendo 'queremos ir a ver a Cristina'. Y así se organizó esta movilización, algunos alquilaron un micro, otros vinieron en tren, en autos particulares, son distintas personas".
Tras indicar que el lema de la movilización fue "Eramos tan felices y no nos dábamos cuenta", Menéndez indicó que "con el gobierno nacional se puede destruir, poner una bandera de remate, como lo muestra Javier Milei, pero también se puede construir un país, como lo hizo Cristina".
Luego el intendente de Merlo puntualizó que la condena a 6 años de prisión a la ex presidenta -que cumple en su departamento de San José 1111- "es vergonzosa, sin pruebas", y consideró que "la investigación internacional va a demostrarlo".
Durante la concentración, Cristina Fernández de Kirchner, saludó a los manifestantes desde el balcón, lo que provocó múltiples reacciones de alegría entre los manifestantes.