Nuevo estreno de la película producida en Merlo "Malvinas: legado de sangre"

En Prime Video y Flow, luego de participar en festivales internacionales y ser proyectada en el Cine Gaumont, en Cinépolis de Merlo y en los espacios INCAA del país.
La película "Malvinas: legado de sangre", dirigida por el cineasta Daniel Ponce tuvo su estreno en la plataforma Prime Video y Flow.
La llegada del film a la plataforma se da luego de su recorrido por diferentes festivales internacionales y lproyecciones en el Cine Gaumont, en Cinépolis de Merlo y en los espacios INCAA del país.
La película, producida en Merlo, narra la historia de ocho Veteranos de Guerra del distrito que vuelven a las Islas Malvinas 42 años después del conflicto armado entre Argentina y Gran Bretaña.
La producción cuenta con animaciones originales y una estética cinematográfica que trasciende lo testimonial, para honrar, emocionar y mantener vivo el legado de nuestros héroes.
La obra audiovisual, dirigida por Daniel Ponce, fue premiada con el Golden Gate Film Award al Mejor Film Extranjero, categoría Documental, en el Festival Internacional de Cine de San Francisco, desarrollado en esa ciudad estadounidense del estado de California.
comentar