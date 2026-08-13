Mendoza destacó la importancia de fortalecer la Red de Mercociudades

Agregó que “por eso es que trabajamos incansablemente desde donde nos toque y hemos sancionado con fuerza de ley que le da fuerza a la cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras para poder comenzar a tramitar y a gestionar lo que significa un financiamiento necesariamente internacional ante la ausencia de financiamiento de obra pública del gobierno actual. Nosotros no nos damos por vencidos, no bajamos los brazos, y seguimos trabajando y buscando alternativas para poder cumplir con nuestros vecinos”.

Asimismo, la intendenta quilmeña en uso de licencia se refirió a la Ley Ema, para prevenir y abordar las violencias digitales, especialmente contra los más jóvenes: “Se pudo dar dictamen que es como un primer paso para que el proyecto de ley sea ley. Y esto tiene que ver con el trabajo de todos los días cuando tenemos la responsabilidad de representar y de buscar soluciones en la vida de todos nuestros habitantes. Y eso es lo que hicimos esta tarde en la Cámara de Diputados buscando la sanción para la prevención de la violencia digital entre tantas cosas que suceden como consecuencia del uso de las pantallas en nuestras vidas”.

La diputada provincial finalmente sostuvo que “la justicia social tiene que ver con un proyecto de país que pueda incluir a todos, que ponga al ser humano en el centro y que piense políticas públicas para poder darle oportunidades en la vida de todos y de todas. Esa es nuestra vocación y es el sentido de la gestión que llevamos adelante desde el 2019 en Quilmes. Tenemos que garantizar que nuestra población pueda tener las mismas condiciones de vida y de dignidad. No importa en qué rincón se viva de este municipio, es lo mismo que queremos para la provincia y para el país”.

Por su parte, Asinelli indicó: “Mayra estás cuidando el territorio, trabajando en la Cámara de Diputados y asumiendo responsabilidades en lo regional. Creo que es muy importante y te felicito por eso. La importancia de que ese trabajo en lo local se pueda articular con lo provincial y con lo nacional, en el caso de un país como Argentina, que es federal, es absolutamente clave para poder desarrollar nuestro otra región. Como decía hace un ratito Mayra citando al Papa Francisco, nadie se salva solo en este mundo. Esa imagen hoy ya se ha hecho carne en muchísima gente”.

Y aseguró: “Bancos de desarrollo como CAF que tienen poca injerencia extranjera porque somos 25 países de América Latina y el Caribe, cuando hablamos con las intendencias y con los países podemos ponernos de acuerdo en tomar decisiones que sean beneficiosas para los habitantes de la región. Argentina tiene muchas capacidades en temas de ciencia y tecnología. En el tema satelital, como todos ustedes saben, Argentina ha generado la tecnología para poner satélites en órbita. Eso muy pocos países del mundo lo tienen. Son años de inversión, no es que de la noche a la mañana se logró”.

A su vez, el alcalde chileno Jaude señaló: “Cuando hablamos de territorio decimos que cuidar a la población es garantizar derechos sociales y una comuna que cuida es una comuna que cuida a su comunidad”. En tanto, el funcionario brasileño Peixoto contó: “Es posible enfrentar los problemas en nuestras ciudades. Hay que tener coraje para asumir el tema”. Y el dirigente de ICLEI Perpetuo dijo: “Mayra, yo aprendí hoy que la paz es para esta ciudad sinónimo de resistencia y es una resistencia liderada por mujeres. Este es un fenómeno internacional que tiene antecedentes en otras regiones”.

La nueva reunión del Consejo de Mercociudades, en la participan representantes de más de una veintena de ciudades de Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay, se realiza en Quilmes, ciudad que ejerce la vicepresidencia de Gobernanza e Integración Cultural de Mercociudades, y que en ese marco prevé una agenda enfocada en Derechos Culturales; Migración y Derechos Humanos; Memoria, Verdad y Justicia; y Territorios de Cuidados.

Desde el Municipio precisaron que "el objetivo de la charla fue reflexionar sobre el rol fundamental de los municipios de la región, como núcleos democráticos y como motores de cambio para construir comunidades más justas, inclusivas y cuidadoras. En el contexto actual, marcado por desafíos globales y regionales, la mirada local y el diálogo político son más necesarios que nunca", y expresaron que "agradecemos sinceramente la presencia de cada uno de ustedes, especialmente a los intendentes e intendentas, autoridades locales e internacionales que nos acompañan, y a los equipos técnicos que hacen posible este encuentro".