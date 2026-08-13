Fernando Espinoza criticó a Milei por la situación económica del país y las deudas de las familias

El intendente de La Matanza salió a responderle al Presidente. "Usted destrozó puestos de trabajo con su política de ajuste y desindustrialización", afirmó.
El intendente de La Matanza y titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, le respondió al presidente Javier Milei que, al referirse a las familias que toman deuda para cubrir sus gastos básicos, les dijo: “Nadie les puso una pistola en la cabeza”.
“Sí, presidente Milei: las consecuencias del desastre económico y social que están viviendo las argentinas y argentinos hizo que le pongan un arma en la cabeza a la gente”, sostuvo Fernando Espinoza. “Usted destrozó puestos de trabajo con su política de ajuste y desindustrialización. Usted frenó las paritarias por debajo de la inflación e hizo caer los salarios de quienes conservaron su empleo. Usted desreguló las tasas de interés que pueden cobrar las billeteras virtuales”, añadió.
Y continuó: “Usted generó adrede las condiciones para que la luz, el agua, el gas y la vivienda hayan aumentado 600% desde que asumió y que el transporte sea 380% más caro. Usted privilegió al sector financiero: basta con ver cuánto paga un banco de interés y cuánto cobra por un préstamo”.
“Usted le puso en la cabeza a las familias una realidad que se llama crueldad con la clase media y con los trabajadores más débiles. Las razones de esa crueldad son claras: la falta de empatía, la pérdida de contacto con la realidad, una mirada únicamente benévola con los sectores más ricos, la carencia de un mínimo plan económico real, la insensibilidad social y la deshumanización”, expresó el intendente de La Matanza.
Luego, advirtió sobre la situación particular que sufren mujeres y jóvenes: “Usted ignora, o no le interesa, un dato estremecedor: el 60% de los hogares sostenidos económicamente por mujeres está endeudado y en mora. Usted provocó el parate de la economía que llevó a que casi 21 millones de personas se hayan endeudado y que 5 millones ya no puedan pagar”, señaló y agregó: “Usted, con su aniquilación del mundo del trabajo, provocó que el 40% de los jóvenes de entre 18 y 34 años sean morosos y estén marginados para el futuro sus posibilidades de sacar un crédito. No hubo consumo irresponsable: hubo, y hay, lo que se conoce como sadismo económico”.
Por último, Fernando Espinoza afirmó: “Milei, usted debería reflexionar el daño social que causan sus teorías delirantes. La gente volvió al trueque, volvió a revolver los tachos de basura. Estamos ante una catástrofe económica y social”.
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