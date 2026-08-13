Fernando Espinoza criticó a Milei por la situación económica del país y las deudas de las familias

Luego, advirtió sobre la situación particular que sufren mujeres y jóvenes: “Usted ignora, o no le interesa, un dato estremecedor: el 60% de los hogares sostenidos económicamente por mujeres está endeudado y en mora. Usted provocó el parate de la economía que llevó a que casi 21 millones de personas se hayan endeudado y que 5 millones ya no puedan pagar”, señaló y agregó: “Usted, con su aniquilación del mundo del trabajo, provocó que el 40% de los jóvenes de entre 18 y 34 años sean morosos y estén marginados para el futuro sus posibilidades de sacar un crédito. No hubo consumo irresponsable: hubo, y hay, lo que se conoce como sadismo económico”.

Por último, Fernando Espinoza afirmó: “Milei, usted debería reflexionar el daño social que causan sus teorías delirantes. La gente volvió al trueque, volvió a revolver los tachos de basura. Estamos ante una catástrofe económica y social”.