Merlo, uno de los distritos con menos hechos de inseguridad en el conurbano

Un informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación precisó que en 2025 tuvo 2946 hechos cada 100.000 habitantes.
Un informe oficial del año pasado reveló que Vicente López y Merlo registraron la menor cantidad de delitos en todo el conurbano. Ezeiza y Lanús quedaron en el otro extremo del ranking.
Los niveles de delito muestran diferencias importantes entre los 24 municipios que integran el Gran Buenos Aires. Mientras algunos distritos registraron menos de 2.000 hechos cada 100.000 habitantes durante 2025, otros superaron los 3.000.
Así surge de los últimos datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación, que permiten comparar la cantidad de delitos registrados en cada partido en relación con su población.
El municipio con la menor tasa de delitos fue Vicente López, con 1.765 hechos cada 100.000 habitantes. Le siguieron Merlo con 1946, San Miguel con 2.022 y La Matanza con 2.093.
En el otro extremo aparece Ezeiza, que registró la tasa más alta entre los 24 partidos analizados, con 3.233 delitos cada 100.000 habitantes. Luego se ubicaron Lanús con 3.043, General San Martín con 2.886 y Morón con 2.841.
El promedio para todo el Conurbano fue de 2.378 delitos cada 100.000 habitantes. En total, 12 municipios quedaron por debajo de ese nivel y otros 12 lo superaron.
El relevamiento no se limita a robos. Incluye delitos contra las personas, como homicidios y lesiones dolosas; contra la integridad sexual; contra la libertad, entre ellos las amenazas; y contra la propiedad, como robos, hurtos, estafas y daños. También contempla hechos relacionados con estupefacientes.
Otro informe oficial permite observar qué ocurrió este año con una modalidad específica: los robos cometidos por motochorros. Los datos de la Superintendencia de Análisis Criminal bonaerense comparan los hechos registrados entre el 1 de enero y el 30 de agosto de 2026 con el mismo período de 2025. En el conjunto de la provincia de Buenos Aires, los casos aumentaron 23,54%, al pasar de 15.322 a 18.929.
Sin embargo, la evolución fue muy distinta según el distrito. Entre los partidos del Conurbano incluidos en el relevamiento, Vicente López registró la mayor caída porcentual, con una baja del 32,76%, al pasar de 58 a 39 casos. En otros municipios ocurrió lo contrario. Lanús tuvo un incremento del 32,81%, Esteban Echeverría 28,73% y San Martín 25,15%, entre otros.
Los dos indicadores corresponden a períodos y universos diferentes: el primero mide la tasa general de delitos de cada partido durante 2025, mientras que el segundo compara específicamente los eventos de motochorros registrados hasta agosto de 2026. Por eso, los datos permiten observar distintas dimensiones de la inseguridad, pero no deben leerse como una comparación directa entre ambos rankings.