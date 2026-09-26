Merlo, uno de los distritos con menos hechos de inseguridad en el conurbano

En el otro extremo aparece Ezeiza, que registró la tasa más alta entre los 24 partidos analizados, con 3.233 delitos cada 100.000 habitantes. Luego se ubicaron Lanús con 3.043, General San Martín con 2.886 y Morón con 2.841.

El promedio para todo el Conurbano fue de 2.378 delitos cada 100.000 habitantes. En total, 12 municipios quedaron por debajo de ese nivel y otros 12 lo superaron.

El relevamiento no se limita a robos. Incluye delitos contra las personas, como homicidios y lesiones dolosas; contra la integridad sexual; contra la libertad, entre ellos las amenazas; y contra la propiedad, como robos, hurtos, estafas y daños. También contempla hechos relacionados con estupefacientes.

Otro informe oficial permite observar qué ocurrió este año con una modalidad específica: los robos cometidos por motochorros. Los datos de la Superintendencia de Análisis Criminal bonaerense comparan los hechos registrados entre el 1 de enero y el 30 de agosto de 2026 con el mismo período de 2025. En el conjunto de la provincia de Buenos Aires, los casos aumentaron 23,54%, al pasar de 15.322 a 18.929.

Sin embargo, la evolución fue muy distinta según el distrito. Entre los partidos del Conurbano incluidos en el relevamiento, Vicente López registró la mayor caída porcentual, con una baja del 32,76%, al pasar de 58 a 39 casos. En otros municipios ocurrió lo contrario. Lanús tuvo un incremento del 32,81%, Esteban Echeverría 28,73% y San Martín 25,15%, entre otros.

Los dos indicadores corresponden a períodos y universos diferentes: el primero mide la tasa general de delitos de cada partido durante 2025, mientras que el segundo compara específicamente los eventos de motochorros registrados hasta agosto de 2026. Por eso, los datos permiten observar distintas dimensiones de la inseguridad, pero no deben leerse como una comparación directa entre ambos rankings.