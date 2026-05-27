Morón: hallaron medio kilo de cocaína en la casa de una funcionaria municipal

Qué dijo el intendente de Morón

Luego de producirse ese hallazgo y darse a conocer la noticia, el intendente de Morón, Lucas Ghi, apartó a Ortigoza de su cargo el viernes pasado y dijo que se siente “profundamente decepcionado” por el accionar de la ahora ex funcionaria.

“Todos los recursos y medios que estén a nuestro alcance los vamos a aportar para que avance la investigación y todas las personas involucradas rindan cuentas ante la Justicia”, manifestó el intendente de Morón y, en diálogo con TN, añadió: “Soy el principal interesado en que se esclarezca esta situación”.

“Desde el viernes que nos enteramos dejó de ser funcionaria y desde entonces es buscada por la Justicia. Nunca había mostrado nada raro, pero cuando nos enteramos de esto no vacilamos ni un segundo”, aseveró.

Por su parte, se informó que la causa se abrió en marzo pasado con una denuncia anónima por narcomenudeo, tras lo cual, la Fiscalía N°9 de Morón, a cargo de Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, dispuso una serie de tareas de campo a la Policía.

Además, se indicó que la Justicia ordenó la captura de la ex pareja de Ortigoza, Ángel Daniel Paz, de 34 años, mientras que la Policía detuvo en otro allanamiento a Norberto Hernán Aliano, de 42, quien afronta cargos por comercio y tenencia ilegítima de estupefacientes.