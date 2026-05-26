Piden la interpelación del intendente de Morón Lucas Ghi por escándalo narco

En la presentación se mencionó otro grave hecho ocurrido recientemente en la gestión del jefe comunal moronense: la detención en febrero de una empleada de la Secretaría de Seguridad que se desempeñaba en la Central de Monitoreo Descentralizada de Villa Sarmiento, Karen Cufré, acusada de integrar una banda que cometía extorsiones virtuales, que llevó al soldado del Ejército Rodrigo Gómez a suicidarse en la Quinta Presidencial de Olivos.

Justamente el artículo 1 solicita al intendente que "en un plazo perentorio no mayor a cinco días hábiles, informe con carácter de urgencia, ante este Honorable Cuerpo, de conformidad con el artículo 108 inciso 7 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sobre la gravísima situación institucional, administrativa y patrimonial derivada de la orden de captura de la ex directora Luna Suyai Ortigoza, al frente del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón. En virtud de tratarse del segundo escándalo penal en el último año que involucra a personal municipal".

Luego pregunta si Lucas Ghi "recibió alertas o informes de las áreas de seguridad sobre las actividades de Ortigoza, y si asume la responsabilidad política y funcional por la infiltración del narcotráfico en las segundas líneas de su estructura de gobierno".

Y requiere precisiones sobre si tras lo ocurrido en febrero con Karen Cufré "el Departamento Ejecutivo implementó algún protocolo específico de auditoría de conducta pública, control de perfil ético o análisis patrimonial preventivo para evitar que personas vinculadas a redes criminales accedan o permanezcan en funciones del Estado local".

En la casa de Luna Ortigoza en Castelar, efectivos de la Policía Federal Argentina realizaron un allanamiento en el que encontraron medio ladrillo de cocaína con un peso de 480 gramos, una bolsa con envoltorios de esa droga con un peso de 70 gramos, otros tres envoltorios con 15 gramos adicionales y una balanza digital, además de dinero en efectivo.

La Justicia ordenó la captura de Ortigoza, la de quien sería su pareja, Angel Daniel Paz y la de Norberto Hernán Aliano de 42 años -esta última se concretó- quien enfrenta cargos por los delitos de comercio y tenencia ilegitima de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación que originó el allanamiento en la casa de Ortigoza -quien asumió como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad el 16 de junio del año pasado, designada por el decreto 1236/25, en reemplazo de María Florencia Villano- se habría iniciado en marzo, a partir de una denuncia anónima por narcomenudeo.

Fue la Fiscalía 9 de Morón, a cargo de Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, la que dispuso que personal policial efectuara tareas de relevamiento para verificar la autenticidad de la presentación. Y pudo comprobar que había un sujeto que cambiaba puntos de venta, y que hacía entregas en moto. Por tal razón, el Juzgado de Garantías 1 dispuso allanamientos en viviendas de Castelar y en Libertad, en el vecino partido de Merlo.

El Centro Territorial Integral de Políticas de Géneros y Diversidad, ubicado en Granada, entre La Tribuna y Alcorta, del Barrio Seré de Castelar sur fue inaugurado el 26 de setiembre de 2023 en un acto al que asistieron Ghi, el presidente Alberto Fernández, el ex intendente Martín Sabbatella y otros funcionarios. Cuenta con 980 metros cuadrados cubiertos y su construcción demandó más de 154 millones de pesos.