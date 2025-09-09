Motociclista falleció tras ser embestido por un auto y el conductor quiso huir

Se trata de un hecho lamentable que conmociona a toda la comunidad en un sector del distrito que está apuntado por los constantes siniestros de tránsito que ya se han cobrado múltiples vidas. La poca importancia que se le da a la señalización, sumado a la oscuridad de la zona hacen estragos y cada vez son más los damnificados. Familiares del fallecido lamentaron lo sucedido y brindaron detalles sobre lo que fue este triste capítulo.

Todo comenzó durante la jornada del lunes en la intersección de la Ruta 36 y la calle Juana Azurduy, cuando Víctor Antonio Ameri, apodado Tony, fue impactado de lleno cuando iba en su motocicleta. En ese momento y en los alrededores había muchos testigos que sostuvieron que un Fiat Siena cruzó a toda velocidad con el semáforo en rojo y no llegó a frenar cuando se encontró de frente a la moto.

Detrás del motociclista venía otro sujeto en bicicleta que salvó su vida milagro ya que tampoco lo hubiese podido esquivar. Lamentablemente, el desenlace fue el peor y el fallecido voló por los aires y quedó tendido boca abajo sobre la cinta asfáltica. A pesar de que muchos se acercaron para ver si podían auxiliarlo, rápidamente comprendieron que había muerto a raíz del brusco impacto.

El auto se desplazó unos metros y quedó contra un guardarrail, mientras que el sujeto que iba a bordo, de tan solo 21 años, quiso escapar de la escena corriendo, pero los propios presentes se lo impidieron. Agentes policiales de la Comisaría Cuarta de Varela lo aprehendieron y lo trasladaron, mientras que también llegó la Policía Científica y profesionales médicos del SAME.

La prima y la hija de la víctima del choque pidieron justicia e indicaron que quieren la mayor de las penas para el automovilista, que por imprudencia al volante arrebató una vida. Además, indicaron que este tenía a sus hijos, a su esposa y también a su madre, que está devastada porque es el segundo hijo que pierde. El dolor es muy grande y pidieron que los testigos brinden todos los datos necesarios a las autoridades.

El caso está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) número 7 de Varela y pidieron el relevamiento de las filmaciones de vigilancia además de que ordenaron la detención del agresor. Fue caratulado como “Homicidio culposo agravado”.