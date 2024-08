Municipio de Echeverría en observación por incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo

Así lo anunció en la audiencia que se desarrolló en La Plata con la presencia del apoderado legal de la comuna, Manuel Rodríguez; la secretaria general del gremio, Nélida Haye; y el abogado de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), entre otros.

El representante del intendente Fernando Gray tomó vista del expediente EX-2024-2499251, iniciado en la cartera laboral tras las denuncias presentadas por el sindicato, que incluyen que las paritarias salariales no se realizan como lo establece la ley, que desde hace casi un año no se concretan pases a planta permanente, o que dejó de funcionar la Junta de Ascenso y Calificaciones.

Al término del encuentro Haye recordó que "además de todo eso, también planteamos los hechos de violencia laboral, los accidentes laborales y el estado de dependencias y vehículos con los que deben desarrollar el trabajo".

"El Ministerio de Trabajo bonaerense va a fijar una nueva audiencia, pero mientras tanto va evaluar cuál es el comportamiento que tiene el Municipio para empezar a cumplir el Convenio Colectivo de Trabajo, y, específicamente, que las paritarias se cumplan como lo establece la ley", precisó la dirigente sindical.

En ese sentido, Haye no descarta que puedan tomar alguna medida de fuerza "si el Ejecutivo continúa en esta tesitura, si la paritaria no resulta satisfactoria y no se abren opciones para el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo".

Luego de la audiencia, se llevó a cabo esta semana la primera reunión paritaria para fijar el aumento de este mes. El Ejecutivo les ofreció una suba del 5 por ciento sobre el básico e incorporar al básico el 7,5 por ciento de una suma no remunerativa (del orden del 15 por ciento) que venían cobrando. El subsecretario de Organización del STMEE, Jesús Verón, comentó que "pasamos a un cuarto intermedio para evaluar la propuesta con nuestros compañeros".

En tanto, la secretaria Gremial, Alba Cristaldo, confirmó que por Mesa de Entradas presentaron la propuesta salarial de los trabajadores, que pretenden que los salarios de la categoría 1 (inicial) sea, al menos, similar al Salario Mínimo, Vital y Móvil, un bono de 150.000 pesos para todos los empleados, y un despegue de categoría del 7 por ciento.