Municipio y universidad se unen en pos de un gobierno más eficiente y tecnológico

La actividad se desarrolló en la Casa de la Cultura y consistió en una jornada centrada en la innovación, la transformación digital y la gestión pública eficiente. Participaron referentes del sistema científico, del gobierno local y provincial, así como representantes de empresas del sector tecnológico.

La propuesta busca articular ciencia, tecnología y gestión pública para mejorar la calidad de vida de la comunidad. En ese marco, se destacó el uso de herramientas de recolección y análisis de datos mediante inteligencia artificial (IA) y Big Data, aplicadas a los servicios públicos con el fin de fomentar el desarrollo de comunidades más seguras, inclusivas y sostenibles.

En ese contexto, el intendente Mariano Cascallares expresó: "Esta capacitación abarca distintas áreas, incluyendo la incorporación de nuevas tecnologías, como la instalación de cámaras en todas las líneas de colectivos del distrito, equipadas con botones antipánico conectados al Centro de Operaciones Municipal (COM), que además monitorea un centenar de cámaras Traza y lectores de patentes ubicados en puntos estratégicos para analizar qué vehículos ingresan a Almirante Brown."

Y agregó: "También contamos con la aplicación Brown Previene, que asiste diariamente a miles de vecinos, permitiéndoles solicitar una ambulancia, un patrullero, Defensa Civil o Bomberos. Otra prestación destacada es el servicio de Telemedicina, que brinda atención médica, pediátrica y psicológica de manera remota".

Durante el encuentro expusieron la subsecretaria de Gobierno Digital, Sandra D'Agostino; el coordinador de la Tecnicatura en Programación de la UNaB, Juan Manuel García Iannini; el secretario general del Municipio, Alan Grin; y Mónica Giglio y Lucas Lanza, representantes de las empresas Bolt Tech y Smarcity.

En la jornada se presentaron proyectos de gestión local que ponen el foco en el aprovechamiento de datos mediante IA y Big Data, con el objetivo de optimizar los servicios públicos y acelerar la transformación hacia comunidades más resilientes y modernas.

Asimismo, se anunció la nueva Diplomatura en Internet de las Cosas (IoT), impulsada por la Secretaría de Extensión y Bienestar de la UNaB. Se trata de una propuesta académica diseñada para capacitar a profesionales en una de las áreas más dinámicas de la transformación digital.

La actividad tuvo como eje la consolidación de una agenda de desarrollo centrada en las personas, donde la articulación entre el sistema científico-tecnológico, el gobierno local y el sector privado se presenta como una herramienta clave para impulsar la innovación.

Estuvieron también presentes el vicerrector de la UNaB, Facundo Nejamkis, y el secretario de Extensión y Bienestar de la misma universidad, Ignacio Jauwtuschenko.