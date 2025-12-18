Provincia

Nicolás Domingo asumió en Temperley con un objetivo claro: "Ir por el ascenso".

En su primera experiencia como DT, el ex mediocampista destacó la infraestructura del club de Turdera y prometió un equipo "agresivo" que represente al hincha.

Nicolás Domingo ha dado inicio formal a su ciclo como director técnico de Temperley, afrontando su primera experiencia en el banco tras una extensa carrera como futbolista. El flamante entrenador manifestó su entusiasmo y el peso de la responsabilidad que implica dirigir a un "club grande de la categoría".

Domingo valoró positivamente el contexto institucional que encontró en su llegada: "Desde que me reuní con la dirigencia todo fue en crecimiento. Conocer el club y su infraestructura, mantener la base del plantel, así que todo es positivo y fue una decisión tomada con mucho convencimiento", señaló a Solo Ascenso. El DT remarcó que el respaldo de la comisión directiva ha sido fundamental para este inicio.

En cuanto a las metas para 2026, el ex volante de River e Independiente fue ambicioso: "Llego con muchísima expectativa, sin dudas de superar lo hecho en 2025. Ir por el ascenso será el objetivo", afirmó. Para lograrlo, adelantó que buscará formar un equipo "muy agresivo" y protagonista, capaz de imponerse en los duelos físicos típicos de la Primera Nacional.

Finalmente, el entrenador subrayó la importancia de la conexión con la tribuna: "Intentaremos ser un equipo con el cual el hincha se identifique y se sienta representado. Queremos una mentalidad ganadora y vamos a trabajar muy a conciencia para que sea un gran año".

