Nicolás Domingo asumió en Temperley con un objetivo claro: "Ir por el ascenso".

Domingo valoró positivamente el contexto institucional que encontró en su llegada: "Desde que me reuní con la dirigencia todo fue en crecimiento. Conocer el club y su infraestructura, mantener la base del plantel, así que todo es positivo y fue una decisión tomada con mucho convencimiento", señaló a Solo Ascenso. El DT remarcó que el respaldo de la comisión directiva ha sido fundamental para este inicio.

En cuanto a las metas para 2026, el ex volante de River e Independiente fue ambicioso: "Llego con muchísima expectativa, sin dudas de superar lo hecho en 2025. Ir por el ascenso será el objetivo", afirmó. Para lograrlo, adelantó que buscará formar un equipo "muy agresivo" y protagonista, capaz de imponerse en los duelos físicos típicos de la Primera Nacional.

Finalmente, el entrenador subrayó la importancia de la conexión con la tribuna: "Intentaremos ser un equipo con el cual el hincha se identifique y se sienta representado. Queremos una mentalidad ganadora y vamos a trabajar muy a conciencia para que sea un gran año".