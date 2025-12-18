Nicolás Morgantini, pretendido por Instituto y con chances de irse de Lanús

El futbolista, en ese sentido, ya manifestó su deseo de mudarse a Alta Córdoba y la inminente llegada de Tomás Guidara proveniente de Huracán al elenco de la zona sur del conurbano bonaerense acelera el trámite, dado que cubre la misma posición de la última línea.

El representante del futbolista, Diego Braga, habló con La Mesa del Fútbol (Radio Showsport) confirmando el interés del equipo que dirige Daniel Oldrá. "La verdad es que el club nos llamó, están interesados. Nico quiere venir. Acaba de renovar por dos años con Lanús y ahora depende ya más de ellos que de Instituto y Nicolás", afirmó su agente, que espera respuestas desde las oficinas de la Fortaleza de Cabrero y Guido para determinar los pasos a seguir. "La oferta es de préstamo por un año", agregó, con la mira en lo que será un itinerario complejo para el futbolista.

De 31 años, y oriundo de San Isidro, el surgido en Platense sumó minutos en el último semestre con Lanús luego de haber sido intervenido quirúrgicamente en octubre de 2024 por una rotura del tendón de Aquiles derecho, algo que le demandó un largo periodo fuera de las canchas.

Este año participó, por caso, de tres partidos del Copa Proyección Apertura, en el marco de la grilla de Reserva, mientras que en seis del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol y en dos de la Copa Sudamericana, poco rodaje aunque variado, con la necesidad de tener acción para restablecer su ritmo futbolístico. De hecho, reapareció en La Plata, en el triunfo del combinado que conduce Mauricio Pellegrino ante Gimnasia y Esgrima por un ajustado 2 a 1, el 17 de agosto, completando los 90 minutos.

Lo que llamó la atención en Instituto es que, a pesar de ser diestro, puede desempeñarse por el lateral izquierdo, una versatilidad que se evidenció poco en Lanús. En cuanto al combinado al que arribaría, en ese puesto la Gloria ya no tendrá a Lucas Rodríguez y Elías Pereyra (laterales derechos), ni a Emanuel Beltrán (vuelve a Boston River, de Uruguay), mientras que está en duda Juan Franco.

Entre otros refuerzos que sumó el club cordobés sobresale el arquero Lautaro Maldonado, formado en Temperley, con un breve paso por San Martín de Burzaco y con varios récords en Ferro Carril Midland, con el que se proclamó campeón luego de obtener los Torneo Apertura y Clausura de Primera B. Además, sumó al experimentado delantero Franco Jara.

Con la casi segura salida de Morgantini y la no renovación de Armando Méndez, que retornó a Newell's de su respectivo préstamo, el entrenador del Grana solicitó un defensor por derecha y trajo libre de Huracán a Guidara, que peleará el puesto con el polifuncional uruguayo Gonzalo Pérez.