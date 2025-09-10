Nueva planta para realizar la VTV en Avellaneda

El gobierno bonaerense optó por su instalación con el objetivo principal brindar un servicio de calidad, accesible y eficiente a los habitantes de la región, fortaleciendo así la seguridad vial en el conurbano bonaerense. No obstante, las autoridades señalaron que “esta iniciativa responde a la creciente demanda de turnos y a la necesidad de descentralizar el servicio para facilitar el cumplimiento de la VTV a miles de conductores”.

Además, afirmaron que “cuenta con tecnología de punta y personal altamente capacitado, garantizando que cada vehículo sea inspeccionado bajo los más estrictos estándares de seguridad y control de emisiones, tal como lo exige la normativa vigente”.

En otro aspecto, mencionaron que está preparada para “el proceso de verificación, que incluye la revisión de frenos, suspensión, luces, neumáticos y emisión de gases, es fundamental para reducir los accidentes de tránsito causados por fallas mecánicas y para proteger el medio ambiente”. “ La apertura de esta planta es un paso firme en el compromiso del gobierno provincial de fomentar una cultura de prevención y responsabilidad entre los conductores”, señalaron.