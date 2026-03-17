Nueva restricción para los trenes de la Línea Sarmiento

No circularán entre Once y Flores el domingo todo el día y el lunes -día no laborable con fines turísticos- hasta las 18. En los últimos 45 días, se aplicaron limitaciones durante siete días, a las que se suman la cancelación de los servicios nocturnos a partir de las 20.27.
Una vez más en los últimos 45 días, los usuarios del ramal Once-Moreno de la Línea Sarmiento -operada por la estatal Trenes Argentinos- enfrentarán una fuerte alteración del servicio. Será el domingo todo el día y el lunes hasta las 18, cuando las formaciones no circularán entre Once y Flores, por lo que esa última estación será la cabecera. El motivo, la renovación de un enlace de vías en Caballito.
La primera fue el sábado 7 y domingo 8 de febrero, cuando no circularon los trenes entre Once y Haedo. El sábado 14 y domingo 15 del mismo mes directamente no hubo trenes entre Once y Moreno, mientras que el lunes 16 y martes 17 (feriados de carnaval), nuevamente estuvo interrumpido entre Once y Haedo. Y el domingo 8 de este mes, marzo, la restricción se aplicó entre Once y Liniers. Por otra parte, el jueves 19 de febrero el servicio estuvo interrumpido por el paro general convocado por la CGT.
Las sucesivas interrupciones -que estuvieron acompañadas de un pésimo servicio por parte de las líneas de colectivos que debían reemplazarlo- han llevado a los usuarios a preguntar en redes sociales antes de cada fin de semana si los trenes tendrán una circulación restringida. En esta nueva oportunidad, la que más trastornos provocará será la del lunes, que no es feriado, sino "Día no laborable con fines turísticos" (sí es feriado el martes, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia).
Y aunque en los últimos meses han cambiado varias veces los horarios, hay una constante cancelación de servicios nocturnos, que además varían de una semana a otra. Según el itinerario actual -vigente desde el 9 de este mes- el primer tren a Moreno debería salir a las 4.05, pero lo hace 4.51. Y el último debería partir a las 23.55, pero lo hace a las 22.29. Previamente hay recortes y cancelaciones: la frecuencia normal concluye a las 20.27. Los siguientes trenes a Moreno salen a las 20.49, 21.13 y 21.48. En vez de un tren cada 12 minutos, termina siendo de uno cada 40 minutos. En sentido contrario, el primer tren a Once debería partir de Moreno a las 3. Pero recién lo hace a las 3.44. Y el último sale 22.20, cancelándose los trenes de 20.01 y 21.08 en el tramo entre Castelar y Once.
Según precisó Trenes Argentinos, el ramal Once-Moreno de la Línea Sarmiento prestará servicio limitado entre Flores y Moreno, el domingo 22 -todo el día- y el lunes 23 de marzo -hasta las 18-. Los trabajos corresponden a la renovación integral de señalamiento y se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional.
Las tareas consisten en el recambio del Aparato De Vía (ADV) -conocido como cambio o enlace de vías- número 10 de la estación Caballito, que forma parte de la obra de renovación del sistema de señales que lleva adelante Trenes Argentinos Infraestructura y que tiene por objetivo incrementar los índices de seguridad operacional.
Por la característica de la obra será necesario interrumpir el suministro eléctrico en las vías generales, lo que imposibilita la llegada de formaciones a la terminal porteña de Once.
Las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la Aplicación de Trenes Argentinos.
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