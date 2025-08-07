Otermín y Tischik encabezaron acto en Llavallol y anunciaron obras para la localidad

Durante la jornada, anunciaron nuevos frentes de bacheo en hormigón, más operativos de limpieza, salud y seguridad, obras de infraestructura escolar y el impulso de los programas Aprender Lomas y Empleo Lomas para vincular a los vecinos con el sector productivo y generar nuevas fuentes de trabajo.

"En Lomas de Zamora, ante la motosierra, reivindicamos la Comunidad como escudo. En el caso de Llavallol, es una ciudad que tiene una historia extraordinaria y, sobre todo, un gran futuro por delante, con sus grandes empresas, sus PyMEs, comercios y cooperativas, y también con sus instituciones tradicionales, sus clubes, escuelas, iglesias, el querido Hospital y los Centros Integrales de Salud", valoró Otermín.

Por su parte, Tischik, tras realizar un exhaustivo repaso de la gestión y detallar los proyectos en marcha, aseguró: "El Gobierno de la Comunidad es una vocación y una decisión de gobernar con los vecinos y para los vecinos. Ese es nuestro foco, nuestro horizonte, porque queremos que la fuerza de Llavallol sea protagonista de lo que viene".

"Para que logremos llevar adelante los sueños que planificamos juntos, les pedimos a los vecinos de Llavallol que el 7 de septiembre vayan a votar. Necesitamos que acompañen la lista de Fuerza Patria Lomas que encabeza Sol, una mujer brillante que representa la fuerza de las obras y programas que implementamos para cuidar el presente y el futuro de todos. Lo que está en juego es Comunidad o motosierra. Y será Comunidad", finalizó el Intendente.

Del encuentro también participó la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y esposa del jefe comunal, Daniela Vilar, cada vez más presente en los actos locales, y el senador provincial Adrián Santarelli.