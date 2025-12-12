Otra joven de Lomas Athletic que debutó con la camiseta de las Leonas

Las Leonas sueñan con un nuevo título internacional y renueva su plantilla en el inicio del itinerario de la campaña 2025-2026. Así es como le queda un cruce más con las teutonas y dos frente al poderoso Países Bajos, el gran candidato a la corona. Además del triunfo del equipo comandado por Fernando Ferrara, se produjo otro hecho destacado: fue el debut de la delantera de las Conejas y una de las revelaciones del Torneo Metropolitano.

Luego de su estreno, dejó sensaciones positivas, mostrando su felicidad de haber llegado al punto máximo con el que sueña cualquier deportista. "Feliz, creo que es lo que cualquier jugadora sueña desde que agarra un palo. Esta camiseta es lomas lindo que hay", dijo en diálogo con Atrapados por el Hockey.

No formó parte del equipo titular, pero sumó minutos desde el banco de suplentes. Respecto del grupo de 25 jugadoras que integra en esta primera ventana de Pro League, la joven destacó que "me dieron esa confianza que una necesita, que crea en mí, que tenga esa confianza de ir para adelante y como este equipo también hace las cosas más fáciles sabíamos lo que teníamos que hacer". "Son cracks -refiriéndose a sus compañeras- que admiro, aprendo de ellas día a da. Tranquila también con eso", sentenció.

Ovejero forma parte del recambio generacional que se viene destacando el progreso de la Selección Argentina, donde Lomas Athletic siempre tuvo representantes en los distintos torneos internacionales. Por sus filas pasaron en el último tiempo Clara Barberi, María Emilia Forcherio, Valentina Marcucci, Celina Di Santo, Martina Triñanes y Emma Knobl -finalista con las Leoncitas del Mundial Junior en Chile-, entre otros nombres relevantes de la institución de Lomas de Zamora.

Por último, describió lo que fue el ajustado triunfo ante Alemania, con gol de Agustina Gorzelany. "Fue un partido durísimo, Alemania es un gran equipo, fuimos superiores por muchos momentos, tuvimos la pelota, no fuimos tal vez 100% efectivas y ellas tuvieron sus chances. Creo que podríamos haber metido más goles, por ser el primer partido me parece que estuvo muy bien para ir afianzando el equipo", sostuvo la jugadora de las Conejas.

Con pasado en las Leoncitas, Aylín Ovejero recibió en octubre de 2024 su primera citación a la Selección Mayor por parte de Ferrara, luego del 3º puesto y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024.

Un año más tarde, formó parte de la gira que las Leonas realizaron por Estados Unidos. Con base en Charlotte, se llevó a cabo una concentración del 18 al 30 de octubre, previo a la Pro League, que incluyó cuatro amistosos con las locales y dónde Ovejero marcó dos goles.

Luego de la ventana en Santiago del Estero, las Leonas viajarán a Australia, donde del 10 al 15 de febrero de 2026 enfrentarán a las locales e Irlanda. Después habrá un paréntesis hasta junio: del 13 al 21 en Bélgica, con las anfitrionas y China. Y del 23 al 28 en Inglaterra, con el representativo del Reino Unido y España.