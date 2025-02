Palmieri destacó la necesidad de ajustar detalles tras el tropiezo inicial de Talleres

Norberto Palmieri, referente del equipo, brindó su análisis tras el encuentro en diálogo con Frecuencia Albirroja . "Arrancamos bien, pero nos faltó sostenerlo. En una jugada aislada nos convirtieron y eso duele, más cuando queríamos sumar de a tres en casa. Sabemos que enfrentamos a un rival que peleó arriba el torneo pasado, pero no pudimos ser efectivos ni siquiera para empatarlo", señaló el mediocampista.

El jugador también hizo hincapié en la necesidad de realizar una autocrítica constructiva para revertir el presente. "No hay tiempo para lamentarse, esto recién empieza. Tenemos que mirarnos al espejo, corregir lo que no estamos haciendo bien y trabajar el doble porque este campeonato no perdona", agregó.

La temporada 2024 dejó un sabor amargo en el estadio Pablo Comelli, donde Talleres cosechó apenas el 40,35 por ciento de los puntos en juego, con cinco triunfos, ocho empates y seis derrotas. Además, el equipo mostró problemas en ataque y defensa, con 14 goles a favor y 19 en contra. Este inicio de 2025 parece repetir algunos de esos fantasmas, lo que preocupa a los hinchas y obliga al plantel a ajustar detalles rápidamente.

"Somos un equipo nuevo, con muchos chicos que están buscando su lugar. Nadie quiere perder, pero sabemos que estamos en un proceso. Lo importante es acelerarlo porque necesitamos resultados ya", aseguró Palmieri.

El próximo desafío será otro compromiso complicado: Talleres visitará a Gimnasia y Tiro en San Salvador de Jujuy. El mediocampista reconoció la dificultad del rival y destacó la importancia de aprovechar la semana larga de trabajo para mejorar. "Tenemos una semana clave para preparar el partido. Sabemos que va a ser duro, pero si trabajamos bien podemos llegar con chances de traernos algo positivo", concluyó.

Con un plantel en formación y un calendario exigente por delante, el Albirrojo necesita encontrar soluciones rápidas para no quedar relegado en la tabla. La clave estará en fortalecer el funcionamiento colectivo y aprovechar las oportunidades que se presenten en los próximos partidos.