Panamericana: una mujer se desorientó, manejó a contramano y provocó un choque

Su recorrido tuvo punto final cerca de la intersección de Schinoni y la colectora sur, donde los efectivos montaron un operativo cerrojo para intentar bloquear su peligroso andar.

Durante la cinematográfica persecución, varios patrulleras se ubicaron para reducir la velocidad del vehículo y obligarlo a detenerse, mientras los automovilistas trataban de esquivar el coche que circulaba en sentido contrario.

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En este contexto, a la altura del kilómetro 70 de la Panamericana una camioneta Toyota Hilux 4x4 chocó contra uno de los patrulleros que participaban del operativo.

El conductor de la Hilux debió recibir asistencia médica en el lugar, mientras que los efectivos policiales involucrados también fueron trasladados a un hospital para su evaluación.

Finalmente, los policías lograron interceptar y detener a la mujer. Una vez controlada la situación, se le realizó el test de alcoholemia correspondiente, que arrojó resultado negativo.