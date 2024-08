Para Mayra Mendoza, el frustrado ataque a Cristina Kirchner en 2022 "fue un intento de magnifemicidio"

En ese marco, señaló: “Mañana vamos a estar acompañándola, por supuesto, dirigentes representativos de la provincia de Buenos Aires, seguramente, y calculo que del país también. Tenemos que poder primero estar con una persona que nos dio muchísimas de las posibilidades. Yo siempre digo que soy de una generación política que fue convocada por Néstor y Cristina cuando en 2001 no creía en nada, en absolutamente nada. Y hoy soy una mujer, ya mamá e intendenta comprometida con la Argentina”.

Acerca de la jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti, Mendoza aseguró: “Es una preocupación que la jueza Capuchetti no esté investigando ni esté procurando que se sepa la verdad, que esa es su tarea. No está a la altura, se ha pedido la recusación en más de una oportunidad porque hay muchas irregularidades. No sabemos todavía quién mandó a matar a Cristina. Porque hay un pacto de impunidad. Hay celulares borrados, el primero, el de Sabag Montiel, la misma noche del atentado en el juzgado de Capuchetti. Luego se borraron los de Milman y de su secretaria. Se han borrado pruebas que son importantísimas para conocer la verdad, para que se haga efectivamente justicia. Y lamentablemente eso no es lo que está sucediendo”.

Acerca de la relación entre la exvicepresidenta y el exmandatario, Alberto Fernández, la intendenta quilmeña señaló: “Cristina lo que hace es discutir ideas, discutir políticas públicas, discutir construcción política. Y cuando alguien no puede argumentar o tener posiciones, y llegar a una discusión de altura con ella, lo que hace es atacarla. Y esto yo lo he visto y lo veo. Entonces, esto es lo que ha sucedido con Alberto Fernández. El distanciamiento tiene que ver con que, sí, en primer lugar lo que hizo fue no cumplir con el contrato electoral en el que todos pusimos la cara y nos comprometimos a pedirle el voto a la gente. Uno de esos puntos principales, si querés generalizar, era recuperar el salario. Y eso no sucedió”.

En esa línea, agregó: “Seguramente (Cristina) debe sentir algo que es muy feo para todos, que es la traición, la deslealtad. Cristina ya tiene la piel súper dura de todo lo que le ha tocado pasar en la vida en función de su militancia, su proyecto de vida, que lleva adelante también un proyecto político. Sino que el dolor o la angustia o un poco la frustración debe venir por el sufrimiento de los argentinos también en esos años de gobierno. Habiendo tenido la oportunidad de hacer las cosas bien, no se terminaron de hacer las cosas tan bien. Me parece muy injusto que alguno diga ‘que pida perdón’. El que tiene que pedir perdón es el que estaba a cargo de la Primera Magistratura, el que tenía las posibilidades”.

Para finalizar, la jefa comunal consideró: “Yo creo que todos y todas en esta Argentina tenemos que hacer un pacto y dejar de generar odio y violencia sobre el resto de las personas. Podemos discutir ideas, tener discusiones con diferentes miradas y puntos de vista. Pero la verdad es que yo no he visto y no tengo recuerdo de tanto ensañamiento con una persona como el que se ha tenido contra las dos veces Presidenta y Vicepresidenta de este país, Cristina. Y por eso, como mujer, como militante y porque la conozco humanamente y sé de la calidad de persona que es, además del cuadro político, en función de las oportunidades que les dio a todos los argentinos, quiero que se la respete y se la valore”.

Por otra parte, Mayra Mendoza es una de las suscriptoras de una declaración de los 83 jefes comunales bonaerenses de Unión por la Patria, que bajo el hastag #NoAlPactoDeImpunidad, indica "Los intendentes e intendentas de la PBA queremos saber ¿Quién mandó a matar a Cristina?".