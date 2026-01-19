Pellegrino, conforme con Lanús tras el debut en Copa Argentina

El conductor del campeón sudamericano destacó el inicio de temporada 2026 con victoria de su equipo para avanzar en la competencia federal. "Ojalá que podamos seguir sorteando etapas y llegar hasta la final", apuntó.

Lanús abrió el 2026 con el sello del campeón. No dejó dudas, más allá del gol del empate en el inicio del segundo tiempo, y redondeó una goleada 4-1 para una inobjetable clasificación por el que esperará por rival que saldrá del ganador de la llave entre Atlanta e Instituto.

"Es importante empezar ganando, por varios aspectos. Me llevo buenas sensaciones. El resultado es positivo y también para ganar en confianza. El equipo tuvo frescura, ritmo e intensidad, más allá de alguna que otra imprecisión», manifestó el DT.

En la misma línea de análisis, agregó: "Por momentos vi al equipo como sobreexitado, queriendo hacer muchas cosas. Eso es una buena señal para mi. Hay cosas para ajustar, es normal. Ojalá vayamos encontrando el mejor funcionamiento con el correr de los partidos".

"Arranca un equipo de cero. Tenemos una base del año pasado, que eso ayuda mucho. Ojalá que podamos mejorar en tenencia de pelota y en tantos otros aspectos del juego", comentó.

A su vez, el Flaco se refirió al debut de Tomás Guidara como titular y la presentación de Matías Sepulveda sobre el final, como refuerzos. "Lo vi bien. Estuvo entrenando en Huracán cuando terminó el campeonato y estos partidos sirven para que agarre su mejor forma. También es una alegría la vuelta de Felipe (Peña Biafore) y quisimos darle algunos minutos a Matías (Sepulveda) para que rompa el hielo con los compañeros", afirmó.

Por último, tuvo palabras de elogio hacia la competición y auguró un mejor desenlace que en la pasada edición. "Me gusta mucho la Copa Argentina. Jugar contra equipos de otras categorías genera un sentimiento lindo a nivel nacional, que todos tengan posibilidades. Al ser a un solo partido en cancha neutral, a todo o nada, también le da un condimento especial. Un detalle te puede dejar afuera. En 2025 hicimos un buen torneo y perdimos con un finalista. Ojalá que podamos seguir sorteando etapas y llegar hasta la final", cerró.