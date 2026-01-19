Quilmes afina la puntería en "La Feliz"

El debut del Decano en la Primera Nacional no será el 7 de febrero, sino el fin de semana del 14 de febrero.
La delegación de Quilmes continúa sacándole provecho a su estadía en la Costa Atlántica. Instalados en Mar del Plata, el plantel profesional del club de la región intensifica las cargas físicas y futbolísticas en el predio de Aldosivi, buscando la puesta a punto ideal para un 2026 que promete ser de máxima exigencia. En las últimas horas, una noticia proveniente de la Asociación del Fútbol Argentino modificó el calendario: el inicio de la Primera Nacional se postergó una semana, por lo que el debut del Decano no será el 7 de febrero, sino el fin de semana del 14 de febrero.
Este margen adicional de siete días cae como anillo al dedo para Alfredo Grelak, quien debe terminar de amalgamar a las más de 15 incorporaciones que llegaron al Blanco en este mercado. Con más tiempo para el ensayo y error, el cuerpo técnico busca que la identidad de juego se consolide antes del estreno oficial. En esa línea, el pasado fin de semana se desarrolló la primera prueba formal de fútbol frente al "Tiburón", en una jornada que dejó sensaciones positivas en el búnker quilmeño.
El amistoso contra el Tiburón se dividió en cuatro bloques de 30 minutos cada uno, permitiendo que todos los futbolistas sumaran rodaje. Grelak optó por mezclar nombres, sin dar pistas definitivas sobre un once titular, probando variantes tanto en defensa como en ataque. En el balance global, Quilmes se impuso por 1 a 0 gracias a un gol de Axel Batista, uno de los jugadores que asoma como pieza clave en la generación de juego para esta temporada.
Con el triunfo en el bolsillo y la tranquilidad de tener una semana extra de preparación, el Cervecero continuará con sus trabajos en "La Feliz" antes de emprender el regreso a Buenos Aires para disputar los últimos encuentros de práctica en el Estadio Centenario.
