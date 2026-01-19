Quilmes afina la puntería en "La Feliz"

Este margen adicional de siete días cae como anillo al dedo para Alfredo Grelak, quien debe terminar de amalgamar a las más de 15 incorporaciones que llegaron al Blanco en este mercado. Con más tiempo para el ensayo y error, el cuerpo técnico busca que la identidad de juego se consolide antes del estreno oficial. En esa línea, el pasado fin de semana se desarrolló la primera prueba formal de fútbol frente al "Tiburón", en una jornada que dejó sensaciones positivas en el búnker quilmeño.

El amistoso contra el Tiburón se dividió en cuatro bloques de 30 minutos cada uno, permitiendo que todos los futbolistas sumaran rodaje. Grelak optó por mezclar nombres, sin dar pistas definitivas sobre un once titular, probando variantes tanto en defensa como en ataque. En el balance global, Quilmes se impuso por 1 a 0 gracias a un gol de Axel Batista, uno de los jugadores que asoma como pieza clave en la generación de juego para esta temporada.

Con el triunfo en el bolsillo y la tranquilidad de tener una semana extra de preparación, el Cervecero continuará con sus trabajos en "La Feliz" antes de emprender el regreso a Buenos Aires para disputar los últimos encuentros de práctica en el Estadio Centenario.