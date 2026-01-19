Ponen en marcha el proyecto "Paseo Laprida" para transformar la icónica peatonal

La iniciativa, ejecutada en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, integra a comerciantes y vecinos en el proceso de planificación para asegurar que las mejoras respondan a las necesidades reales de quienes transitan la zona diariamente.

Durante la presentación del proyecto, la jefa de Gabinete comunal, Sol Tischik, subrayó la importancia de la planificación técnica detrás del proyecto. "El Paseo Laprida es mucho más que una renovación, es una forma de pensar la ciudad que queremos construir", afirmó la funcionaria.

Tischik hizo hincapié en que la obra es el resultado de una política pública integral: "Esta obra resume lo mejor de una política pública bien hecha: diagnóstico riguroso, participación, inversión eficiente y mejoras visibles para quienes viven, trabajan y transitan todos los días por ahí", señaló. Además, destacó que la transformación busca que el espacio público "deje de ser solo un lugar de paso para convertirse en un lugar de encuentro".

Uno de los puntos clave destacados por las autoridades es el convenio con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA). Este equipo técnico asesoró al municipio en la incorporación de 500 m² de espacios verdes compuestos por canteros con árboles y herbáceas nativas.

Esta selección botánica no es meramente estética: las especies nativas están diseñadas para absorber mejor el agua de lluvia y reducir la temperatura ambiente, mitigando el efecto de "isla de calor" en el centro comercial.

En términos de infraestructura y servicios, el proyecto contempla:

Renovación de veredas: Se colocarán 2.000 m² de baldosas nuevas.

Inclusión: Instalación de baldosas podotáctiles para garantizar la autonomía de personas con discapacidad visual.

Mobiliario Urbano: Suma de bicicleteros, bebederos, mesas y bancos para el descanso familiar.

Gestión de Residuos: Nuevos contenedores y cestos para fortalecer la limpieza y la recolección diferenciada.

Seguridad y logística de emergencia

Un aspecto innovador del Paseo Laprida es la diagramación de accesos específicos para vehículos de emergencia. El diseño permite que camiones de bomberos y ambulancias puedan ingresar y circular con rapidez entre los locales comerciales ante cualquier eventualidad, resolviendo una limitación histórica de las peatonales tradicionales.

Finalmente, el Municipio recordó que la obra se ejecuta por etapas. Esta metodología permite que el acceso a los locales gastronómicos y comerciales no se vea interrumpido, permitiendo a los vecinos seguir disfrutando de la peatonal durante la temporada de verano mientras se completan las mejoras.