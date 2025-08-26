Perpetua para hombre que asesinó a su ex pareja

Se trata de un peligroso criminal llamado Alejandro Daniel Albornoz, quien asesinó a cuchillazos a Belén Núñez, con la cual mantenía una relación sentimental y tenían un hijo en común. Es importante resaltar que ella era madre de otros tres pequeños que vivían bajo el mismo techo, producto de un matrimonio anterior del cual también sufrió violencia de género. Su círculo cercano podrá tener un poco de paz tras haber atravesado el durísimo juicio.

Todo comenzó en la madrugada del 11 de febrero de 2024, cuando la víctima llegó a su domicilio situado en la intersección de las calles 12 y 115 en compañía de su hermana, quien vivía en la parte delantera. Esta última le indicó a las autoridades policiales que escuchó gritos desesperados y que golpeó las paredes para pedirles que frenaran, hasta que en un momento dado no oyó más nada. Si bien creyó que se habían calmado, lo cierto es que fue el instante del ataque.

Albornoz llamó al 911 esa misma madrugada y confesó el crimen. Durante la cita judicial se replicó el audio y se tuvo en cuenta el testimonio de los familiares de la fallecida, como así también de los pequeños que ambos tenían a cargo. De hecho, su situación se agravó al conocerse que este abusaba de una de las hijas de su pareja cuando estaban a solas. La niña era menor de edad y aprovechó su estado de vulnerabilidad para perpetrar los terribles vejámenes.

Con todos los relatos probatorios sobre la mesa, en el Tribunal Oral número 3 los magistrados condenaron a cadena perpetua al acusado tras haber quedado acreditada su responsabilidad penal en los sucesos. Era la pena que pedía la Fiscalía a cargo de Andrés Nieva Woodgate y también la familia de Belén Núñez desde un primer momento. La defensa del condenado, por su parte, había pedido que lo declararan inimputable “por tener rasgos psicopáticos que no le permiten comprender la criminalidad de sus actos”.

El círculo cercano de la fallecida, que era madre de cuatro niños, indicó que ella no hablaba de su situación como víctima de violencia de género y, por el contrario, se alejó de sus amistades por completo para evitar preguntas. Albornoz había sido su primer novio cuando ambos tenían alrededor de 19 años. Se separaron por este mismo tema y se reencontraron antes de la pandemia, cuando empezaron a convivir y tuvieron un bebé.