Además, reclama explicaciones sobre la propuesta de eliminar el impuesto de sellos, que podría afectar los recursos provinciales y condicionar la compensación nacional a la adhesión a regímenes impulsados por el Gobierno. “No hay recuperación económica posible con las fábricas paradas, los comercios vacíos y las familias endeudadas. No alcanza con que cierren los números si cierran las PyMEs”.

“Queremos respuestas concretas, transparencia y políticas que defiendan la producción argentina y el trabajo. Las PyMEs no necesitan otra conferencia de anuncios: necesitan poder seguir abiertas”, concluyó Monzón.