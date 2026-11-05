La diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de resolución con 30 solicitudes. “Necesitan producir, no sobrevivir entre deudas y embargos”, aseguró.
La diputada nacional Roxana Monzón de Unión por la Patria y vecina de Merlo presentó un proyecto de resolución con 30 requerimientos de información al Poder Ejecutivo Nacional sobre la suspensión de embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta mayo de 2027, el plan de pagos de 18 cuotas, la utilización de saldos a favor de exportadores y los créditos anunciados para la industria automotriz.
“El Gobierno anuncia alivio después de asfixiar a las PyMEs. Suspender un embargo no recupera las ventas, no baja las tasas y no devuelve los puestos de trabajo perdidos”, afirmó.
Monzón cuestionó que se anuncien medidas sin precisar cuándo entran en vigencia, a quiénes alcanzan ni qué ocurrirá con las deudas y los intereses acumulados. “Si en mayo de 2027 vuelve una ola de embargos, esto no es una solución: es patear la crisis para adelante”, advirtió.
La iniciativa también exige conocer cuántas empresas serán beneficiadas, cuántos empleos están en riesgo y por qué se prioriza el financiamiento de un solo sector, mientras miles de industrias, comercios y economías regionales enfrentan dificultades para sostener su actividad.
Además, reclama explicaciones sobre la propuesta de eliminar el impuesto de sellos, que podría afectar los recursos provinciales y condicionar la compensación nacional a la adhesión a regímenes impulsados por el Gobierno. “No hay recuperación económica posible con las fábricas paradas, los comercios vacíos y las familias endeudadas. No alcanza con que cierren los números si cierran las PyMEs”.
“Queremos respuestas concretas, transparencia y políticas que defiendan la producción argentina y el trabajo. Las PyMEs no necesitan otra conferencia de anuncios: necesitan poder seguir abiertas”, concluyó Monzón.
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