Incorporaron Inteligencia Artificial al monitoreo de cámaras de vigilancia en Avellaneda

La intendenta Magdalena Sierra afirmó que "seguimos invirtiendo en tecnología para tener una ciudad más moderna, los barrios mejor cuidados, y más cerca de la comunidad”.

El Municipio de Avellaneda empezó a usar Inteligencia Artificial (IA) para asistir a los operadores de los Centros de Monitoreo a detectar posibles acciones delictivas. Ya funciona en los 8 centros de monitoreo, que cuentan con un total de 2.500 cámaras. “Seguimos invirtiendo en tecnología para tener una Avellaneda más moderna, los barrios mejor cuidados, y más cerca de la comunidad”, puntualizó la intendenta Magdalena Sierra.