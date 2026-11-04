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Incorporaron Inteligencia Artificial al monitoreo de cámaras de vigilancia en Avellaneda

La intendenta Magdalena Sierra afirmó que "seguimos invirtiendo en tecnología para tener una ciudad más moderna, los barrios mejor cuidados, y más cerca de la comunidad”.

El Municipio de Avellaneda empezó a usar Inteligencia Artificial (IA) para asistir a los operadores de los Centros de Monitoreo a detectar posibles acciones delictivas. Ya funciona en los 8 centros de monitoreo, que cuentan con un total de 2.500 cámaras. “Seguimos invirtiendo en tecnología para tener una Avellaneda más moderna, los barrios mejor cuidados, y más cerca de la comunidad”, puntualizó la intendenta Magdalena Sierra.

La IA permite detectar permanencia excesiva en un lugar; merodeo y movimientos repetidos; cruce de líneas virtuales y zonas restringidas; intrusión y accesos no autorizados; seguimiento de personas o vehículos; y agrupamiento, horarios y trayectorias. De esa manera, la tecnología coopera, pero el equipo humano es el que toma las decisiones. Cada alerta se verifica cuando el operador evalúa lo que sucede y activa el procedimiento correspondiente.

La Inteligencia Artificial analiza en forma continua zonas sensibles como comercios, escuelas, estaciones, cajeros automáticos, plazas, edificios públicos, corredores comerciales y puntos estadísticamente riesgosos. Magdalena Sierra destacó: “Estas herramientas para cuidar nuestra ciudad se complementan con el muro digital: cámaras LPR que leen patentes en los accesos, tótems Puntos Seguros y alarmas comunitarias en los barrios”.

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