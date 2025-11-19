Polémica por manejo de fondos en los bomberos de Bernal

Se trata de un caso que sacudió los cimientos del cuartel bernalense, al conocer el testimonio de este par de antiguos funcionarios, identificados como Gabriel Cabaleiro y Alejandro Moya. Las acusaciones sobre la falta de transparencia fueron seguidas de contestaciones a través de comunicados y ante la incertidumbre que generan estos relatos, los vecinos allegados se encuentran preocupados respecto al futuro de esta extraña e inesperada situación.

Los denunciantes aseguraron que notaron irregularidades en la administración, las cuales generan dudas acerca de posibles conductas corruptas por parte de los directivos principales. Acudieron a la justicia e indicaron que pidieron ver distintos archivos que podrían contener información de ciertas transacciones que se hicieron en el último tiempo, pero la respuesta terminó siendo negativa.

“No nos permitieron ejercer como comisión revisora de cuentas. ¿Qué significa esto? Ver los papeles y documentación que ellos... si se hacen una compra, a ver la compra, cómo fueron las boletas, cómo fueron los gastos”, dijo Cabaleiro. Sin embargo, los papeles fueron presentados el pasado 25 de septiembre y, según le indicaron a este medio allegados a la institución, no se hizo antes porque las peticiones estuvieron fuera de término.

A su vez, para contrarrestar, los Bomberos Voluntarios de Bernal indicaron que los denunciantes “intentan sembrar incertidumbre y manchar el buen nombre y honor de las personas que contribuyen con su labor a que nuestro Cuerpo Activo pueda cumplir su invalorable y arriesgada misión día a día, en defensa de la vida y los bienes de los bernalenses”.

Allegados al establecimiento mencionaron que confían plenamente en el presidente Daniel Persano, y el vicepresidente Oscar Licata, quienes pusieron su cuerpo, su mente y su trabajo durante gran parte de su vida por y para el cuerpo de rescatistas. Además, no descartan que esto pueda tener un tinte político para una institución que se mantiene alejada de cualquier discusión de dicha índole.

A pesar de ello, el reclamo de los ex revisores está en Personería Jurídica de la Provincia de Buenos Aires y se harán los relevamientos correspondientes para entender de dónde surgen los reclamos y sobre qué están fundamentados. Es importante resaltar que los bomberos tienen una masa societaria importante y hace pocos meses se realizó la compra de equipos de respiración independiente para operativos de alto riesgo, los cuales son muy costosos.